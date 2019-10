Útok v Lenoře: lidé na agresivního souseda upozorňovali policii i starostu

„Roky nám tu vyhrožoval, že ten barák podpálí a vyhodí do vzduchu. Už jednou tu rozlil benzin. Kdyby to někdo už dávno řešil, nemuselo se to stát,“ pláče jedna z nájemnic domu v Lenoře, který v pondělí roztrhal výbuch. Jeden člověk zemřel, dalších devět bylo zraněno.

Dům velmi pravděpodobně zapálil a plynovými lahvemi vyhodil do povětří jeden z obyvatel. Muž, který měl se sousedy už roky spory a žaloval je. Příští týden se všichni měli poprvé potkat u soudu.

Lidé teď sepisují trestní oznámení na policii – tvrdí, že policistům právě kvůli sporům a strachu o své zdraví volali, upozorňovali na vyhrožování, ale nikdo nezasáhl. Jihočeští policisté včera tvrdili, že žádné oznámení nepřijali. Starosta Lenory se hájí, že oficiálně stížnost nikdo nepodal a o problémech se dozvídal od lidí jen „mezi řečí“.

Hlídejte si ho, řekla policie

Byly čtyři hodiny ráno, když Jaroslav F. roznesl po domě plynové lahve, pustil kohouty, aby plyn unikal a natlakoval dům. Chodby polil benzinem a po chvíli škrtl. Detonace byla ohromná.

„Mnohokrát vyhrožoval, že to podpálí. Když zhruba před třemi lety na podlaží a chodby vylil benzin, zavolali jsme policii. Přijeli a jediné, co řekli, bylo, že si ho máme hlídat. To je výsledek,“ říká naštvaně Svatopluk Pevný, předseda sdružení nájemníků sousední bytovky.

Příští týden ve středu se měl u prachatického soudu on, sousedé z vedlejších domů i z domu, který vyletěl do povětří, se čtyřiapadesátiletým Jaroslavem F. setkat. Žaloval tři bytovky spojené stěnami, že při správě domů podvádějí. „Obviňoval nás, že zpronevěřujeme peníze, že si opravujeme byty za společné peníze, měníme okna, a tvrdil i spoustu dalších výmyslů,“ popisuje Pevný.

Jeho slova potvrzuje i bytové družstvo z Husince, které v domech dělalo od loňského září správu. Jako v mnoha jiných na Prachaticku. „Stěžoval si, že nesouhlasí s naším účetnictvím. Lidé z domu nám vyprávěli, že už roky s ním mají spory i soudy a že příští týden je čeká soud,“ říká ekonomka a účetní bytového družstva Jitka Kováříková.

Starosta to neměl na papíře

Spory v domě začaly už před mnoha lety. Jaroslav F. byl od ledna 2008 do března 2009 předsedou společenství vlastníků bytů a staral se o plynovou kotelnu. Pak ho sousedé z postu odvolali a nahradila jej Alena S.

Žena, s níž měl v domě následně největší spory a která o sousedských potížích i výhrůžkách řekla starostovi. Uklízela právě na lenorském obecním úřadě, a když se potkali, vyprávěla, jak složité soužití v domě je. „Bylo to spíše neoficiálně, když se zmínila. Oficiální stížnost nepřišla, a šlo to proto mimo náš úřad. O tom, že se soudí, jsem jen slyšel mezi lidmi,“ vysvětluje starosta Lenory Antonín Chrapan.

Protože stížnost písemně nepřišla lenorskému úřadu ani do sousedních Volar, které pro obec dělají přestupkovou agendu, nebyl podle něj důvod situaci v domě řešit.

Proč si Alena S. nestěžovala oficiálně, už sama vysvětlit nemůže, v dubnu ve věku 56 let zemřela. Sousedé však mají jasno – nikdo nechtěl jít do sporu s Jaroslavem F., protože se ho všichni báli. „Byl vulgární, nadával a vyhrožoval. Já od začátku věřila, že je něčeho takového vážně schopen, od těch výhrůžek to byl opravdu jen krok k činu,“ říká jedna z obyvatelek domu.

Jihočeští policisté včera tvrdili, že o problémech v domě vůbec nevěděli. „Nepřijali jsme žádné oznámení, které by se týkalo této události,“ řekla policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Spory sousedů měla ve středu řešit prachatická soudkyně Simona Vojíková, kterou MF DNES včera kontaktovala. Odmítala o případu i okolnostech sporu mluvit. „Nebudu poskytovat žádné informace o probíhajícím řízení. Že by se mělo jednat o účastníka mého řízení, je pro mě informace nepodložená,“ řekla a odkázala na mluvčí soudu, která včera měla dovolenou.

Jaroslava F., který při výbuchu téměř jistě zemřel (i když totožnost mrtvého ještě nepotvrdila pitva), u soudu zastupoval advokát Bedřich Tichý. „Nevybral jsem si jej, byl jsem soudem přidělen a plnil jsem roli, ze které jsem nebyl šťasten,“ řekl včera stroze MF DNES s tím, že je vázán mlčenlivostí a o sporu nemůže dál mluvit. Zda se tragédii dalo zabránit a zda policisté udělali vše, co měli, bude pravděpodobně řešit nyní jejich odbor vnitřní kontroly případně Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Stejný scénář

Případ připomíná podobnou tragédii, která se odehrála v únoru 2013 ve Frenštátě pod Radhoštěm. Sedmapadesátiletý Antonín Blažek, který tu měl pověst podivína, se měl vystěhovat ze svého bytu v přízemí třípodlažního panelového domu. Kvůli dluhům a exekucím. Sousedům namísto toho vyhrožoval, že jestli půjde on, půjdou i oni. V noci uzamkl hlavní vchod, v bytě pustil plyn a odmontoval ventil u hlavního uzávěru. Pak se ozvala obrovská detonace. Sedm lidí včetně dětí a pachatele zemřelo.

I tam lidé roky upozorňovali na problémy s nájemníkem, stížnosti a spory. Zdejší radnice se hájila, že proti nájemníkovi nijak razantněji zasáhnout nemohla, a požadovala tehdy změnu legislativy – více kompetencí.

Právě po výbuchu ve Frenštátu se začali ozývat policistům, radnicím i různým neziskovým organizacím další nájemníci napříč republikou, kteří tvrdili, že mají podobný strach a obávají se stejného konce.

„Strach lidí není jen reakcí na událost ve Frenštátě. Skoro každý zná ve svém okolí nějakého podivína. Jednoduchá a obecná rada, jak situaci řešit, ale není,“ krčil tehdy rameny Julius Kopčanský z ostravské organizace Bílý kruh bezpečí, která bezplatně pomáhá obětem trestných činů i přestupků.

Lidé v Lenoře nyní řeší, kde budou bydlet. Dům včera nařídil statik zbourat a většina rodin se nastěhovala dočasně k příbuzným či rekreantům, kteří obci nabídli své apartmány pro postižené rodiny. Volné byty Lenora nemá, nejbližší jsou v šest kilometrů vzdálené Horní Vltavici.