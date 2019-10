Dům po výbuchu v Lenoře půjde k zemi, sousední potřebují opravit

Úsek silnice číslo 39, která spojuje Volary s hraničním přechodem Strážný, policisté zprůjezdnili krátce po poledni pro osobní i nákladní automobily. Hned vedle ní stojí dům, který ve čtvrtek zničil výbuch a požár.

„Vozovka poničená nebyla. Uzavírka platila, aby provozem nedošlo k narušení stability vedlejšího poničeného domu. Statik rozhodl, že dalšího omezení není třeba,“ sdělila mluvčí jihočeských policistů Štěpánka Schwarzová.

Od rána místo neštěstí statik procházel. Domy s byty zkoumal i krizový štáb společně s majiteli. „Všichni vlastníci bytů si mohli svůj majetek projít,“ potvrdil starosta Lenory na Prachaticku Antonín Chrapan.

Krizový štáb s prohlídkou skončil odpoledne. Statik rozhodl, že demolice čeká pouze výbuchem zasažený bytový dům. Statika vedlejších dvou je v pořádku a zůstanou stát.

„Sousední domy začneme postupně opravovat tak, aby se do nich obyvatelé mohli co nejdříve vrátit. Musíme provést instalaci vody, topení a elektřiny a zajistit okna. Zároveň jsme si zapsali, kam bude potřeba dočasně umístit desky, aby do příbytků neprofukovalo,“ dodal starosta.

Krajní dům bude prý obyvatelný možná už o víkendu. Prostřední bytovka byla výbuchu a požáru blíž, proto opravy potrvají déle.

O termínu demolice obec zatím nerozhodla. Musí počkat na demoliční výměr a domluvit se s firmou.

Lidé ze zasaženého domu jsou nyní u příbuzných, jedné paní obec zajistila dočasné bydlení v penzionu.

Hasiči po zprůjezdnění silnice Lenoru opustili. „Policisté zůstanou u domu až do jeho demolice. Hlídky zajistí bezpečnost, aby do trosek nikdo nevstupoval,“ uvedla mluvčí Schwarzová.

Výbuch se ozval ve čtvrtek okolo čtvrté hodiny ranní. Vyžádal si jednu oběť a několik zraněných. Podle místních je mrtvý muž tím, kdo explozi úmyslně způsobil. Sousedům prý vyhrožoval již dříve kvůli tomu, že přišel o funkci správce zdejší plynové kotelny.

Variantu záměrného činu dále prověřují jihočeští kriminalisté. „Nařízená soudní pitva se uskuteční v pondělí,“ zmiňuje Schwarzová.

Prachatická nemocnice pečuje o zraněné

V prachatické nemocnici skončilo šest lidí z poničeného domu.

„Záchranka je přivezla s kombinovanými diagnózami od šoku, přes pohmožděniny a tržné rány až po popáleniny. Dvě mladší ženy jsme dnes propustili na vlastní žádost z nemocnice a odvezla si je rodina,“ uvedl odpoledne ředitel prachatické nemocnice Michal Čarvaš.

V péči lékařů dál zůstávají čtyři zranění z Lenory. Muže s popáleninami třetího stupně, který byl hospitalizován na jednotce intenzivní péče, v pátek přeložili na standardní chirurgické lůžko a jeho stav se zlepšil.

„A pak tu máme ještě starší manželský pár, který je hospitalizován na ortopedicko-traumatologickém oddělení. Pokud bude vše v pořádku, předpokládáme, že bychom je mohli propustit v pondělí. Jedna starší paní zůstává na interně. Starší lidé se velmi těžko vyrovnávají se šokem, který při výbuchu a požáru domu utrpěli,“ popsal Čarvaš s tím, že všechny čtyři zraněné obyvatele Lenory navštívili v nemocnici pracovníci intervenční skupiny, kteří se jim snažili pomoci.

Dva těžce zraněné muže transportoval vrtulník do vinohradské nemocnice v Praze. Popáleniny utrpěli na 55 procentech těla. České televizi to ve čtvrtek sdělil primář popáleninové kliniky Igor Pafčuga s tím, že muži nejsou v bezprostředním ohrožení života.

Na webu obce Lenora je již vyvěšený transparentní účet, prostřednictvím kterého mohou lidé pomoci poškozeným.