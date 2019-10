VIDEO: Dron natočil hořící trosky domu po výbuchu v Lenoře

Dron zachytil hasiče na střeše doutnajícího objektu i torzo domu, který výbuch roztrhal na kusy. Zásah v Lenoře byl pro hasiče velmi těžký.

„Extrémní to bylo především náročností. Zasahující hasiči tam nemohli vstoupit, protože nevěděli, jestli je to možné. V první řadě byla zásadní rychlá evakuace. To je vždy nejdůležitější. Počítají se lidé, zjišťuje se, kolik lidí v domě bydlí. Velmi složité pak bylo hledání toho jednoho mrtvého,“ popsala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Při tragédii bylo evakuováno celkem 19 lidí.

Zásah vedli hasiči z venku, protože bylo nebezpečné do domu vstoupit. Bojovali pak s ohnisky pod střechou.

Kvůli tomu dorazila na místo speciální technika z Vysočiny. Zahrnuje pásový nakladač, nákladní automobil či pásové rypadlo. Když stroje střechu odstranily, objevily se pod ní další plameny.

„Tato technika se používá při výjimečných událostech. Statik rozhodl, že objekt musí být stržen, ale pro nás bylo nutné odvrátit bezprostřední nebezpečí, aby nebyl nikdo ohrožen,“ vysvětlila Matějů.

Na místě pracovali jednotky z Prachatic, Vimperka, Českých Budějovic, Českého Krumlova, Horní Vltavice a dobrovolníci z Lenory či Volar. Likvidační práce hasiči ukončili až po osmé hodině večerní, místo opustili o den později po poledni.

Přesnou příčinu tragédie vyšetřují kriminalisté spolu s hasiči.

Úterní pitva prokázala, že člověk, který nepřežil výbuch, byl muž. Místní jsou přesvědčeni, že jde zároveň o pachatele, který neštěstí úmyslně způsobil. Dům pravděpodobně muž zapálil a plynovými lahvemi vyhodil do povětří. Se sousedy měl už roky spory a žaloval je. Policie to ale nepotvrdila s tím, že vyšetřování stále pokračuje.

Do krajního ze tří domů s číslem popisným 33 se obyvatelé vraceli už v neděli. Bytovka je obyvatelná, majitelé příbytků pokračují s úklidem.

„Někteří stále mají místo oken dřevotřískové desky, aby jim nepršelo dovnitř. V neděli tu byla firma, která okna zaměřila a v co nejkratší možné době je má vyrobit a instalovat,“ informoval starosta obce Antonín Chrapan.

Obyvatelé prostředního domu se zatím stěhovat nemohou, zůstávají převážně u svých rodin. „Dva týdny je odhad, za jak dlouho se budou moci vrátit domů. Rovněž záleží na rychlosti výroby oken, budova je navíc vlhká od hašení požáru. Od hasičů máme nyní zapůjčené vysoušeče, které pracují ve třech bytech,“ doplnil starosta. Až budou byty suché, spustí se elektřina.

Demolici poškozeného domu nyní řeší statik s krajským úřadem. Hejtmanství Jihočeského kraje se rozhodlo nejvíce zasaženou třetí bytovku zbořit na své náklady.

Podle slov starosty jsou všechny tři domy pojištěné. Zařízení bytů někteří obyvatelé pojištěné mají, jiní ne. „Systém přerozdělení finančních darů a peněz ze sbírek musíme ještě vyřešit, aby byl dostatečně průhledný a hlavně spravedlivý,“ dodal Chrapan.

Číslo účtu pro příspěvky visí na webu obce, sbírku vyhlásil i jihočeský kraj.