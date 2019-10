Vzbudila mě rána, pak jsem slyšela volání o pomoc, líčí lékařka z Lenory

Za pár měsíců plánuje svou praxi ukončit. Na letošní rok ale lékařka Edita Sedlecká bude vzpomínat i z jiného důvodu. Když se po čtvrté hodině ranní rozlehla šumavskou obcí hlasitá rána, neváhala a vyrazila ke zdemolovanému domu pomáhat.

„Ozvala se velká exploze, která mě vzbudila, a pak ještě jedna menší. Slyšela jsem volání o pomoc, tak jsem vyběhla ven,“ vylíčila neštěstí.

Od záchranářů si za pohotovou reakci vysloužila poděkování za poskytnutí přednemocniční neodkladné péče.

„Všude byly plameny. Bylo potřeba zajistit náhradní roztoky a infuze ze sanitek na místa, kde byli zranění. Záchranářům mohlo pomoci i to, že místní znám. Jsou to moji pacienti. Mohla jsem tak posoudit, jak se kdo chová, nebo jestli potřebuje okamžitou pomoc,“ popsala 60letá praktická lékařka.

Z místa odešla až o několik hodin později. „Byla jsem taková spojka mezi záchranáři a zraněnými. Nedělal bych z toho ale velkou vědu. Tak by se zachoval každý,“ prohodila Sedlecká.

Výbuch nepřežil jeden člověk, ošetření záchranářů potřebovalo devět dalších. Dva vážně zranění muži utrpěli rozsáhlé popáleniny a vrtulník je transportoval na popáleninové centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Jejich stav je vážný. Sedm lidí zamířilo do nemocnice v Prachaticích.

„Byli to hlavně dospělí, v první chvíli to zvládli statečně. Pomohlo jim, že měli kolem blízké, kteří se o ně postarali,“ uvedla Sedlecká.

Lékařka ocenila i zasazení záchranářů. „Překvapilo mě, jak rychle tady byly vrtulníky. Ten zásah byl perfektní,“ zmínila.

Sedlecká provozuje lékařskou praxi v Lenoře a okolí celý život, a tak místní velmi dobře zná. Tragédie ji i obyvatele zasáhla.

„Nic takového jsem ještě nezažila. Je to ohromné neštěstí. Všichni to tady prožíváme stejně, moc mě to mrzí. Bohužel se to stalo teď na konci roku, když chci ukončit praxi,“ dodala lékařka, která se stará o zhruba tisícovku lidí v Lenoře i okolí.