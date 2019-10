Po výbuchu bytovky v Lenoře obyvatelé stále nemohou ani do sousedního domu

„Dál pokračuje vyklízení. Nyní se do práce pustí firma, která by měla mimo jiné zbavit zdi kouře, kterým jsou nasáklé. Dál čekáme na výrobu oken. To je klíčová věc. Po dnešku si myslím, že to bude trvat delší dobu. Nedokážu ale přesně určit, jak rychlá firma bude,“ sdělil v pondělí starosta Antonín Chrapan.

Původní odhad byl druhá polovina měsíce. Desítka lidí tak zatím musí čekat například u příbuzných.

Dva lidé, kteří kvůli tragédii skončili ve vinohradské nemocnici v Praze, jsou stále v péči lékařů. „Jeden je ve vážném stavu, druhý už je na normálním pokoji,“ uvedl Chrapan.

Obyvatelé nejméně zasaženého bytového domu se již nastěhovali zpět. Objekt, který výbuch roztrhal na kusy, čeká demolice.

„Termín zatím nemáme. Ve středu je schůzka se statikem, která by nám měla napovědět víc,“ doplnil starosta.

„Věci i vzpomínky výbuch vzal, ale důležitý je život,“ říká muž

O domov přišlo deset lidí. V jednom z bytů byl v době výbuchu i 57letý Richard Němec.

„Probudila mě strašlivá rána, všude byla suť a plameny, strašné horko a dým. Koukal jsem ven a volal o pomoc. Obvodová stěna byla pryč. Naštěstí jsem byl sám doma, takže jediné, co jsem chtěl, bylo dostat se pryč. Pomohli mi hasiči,“ popsal první okamžiky.

„Nemám vůbec nic, doklady, bankovní karty, prostě nic. Sanitka mě odvezla v kalhotách a triku. To jediné zbylo. Všechno ostatní zůstalo v troskách domu. Bohužel jsou tam i vzpomínky. Fotografie, věci po rodičích. To nelze nahradit. S tím se musí člověk smířit. Důležitý je život,“ vylíčil Němec.

VIDEO: Záběry dronu při náročném zásahu v Lenoře

Ten dostal od Odborového svazu Kovo finanční pomoc devadesát tisíc korun. Pomohli především kolegové ze strojírenské společnosti Reinfurt, kteří se v prvních chvílích obávali o jeho život.

Pomoc stále přichází i z jiných stran. Kromě jiného posílají lidé peníze na dvě veřejné sbírky. První zřídila obec ve spolupráci s nadací Adra, nyní jsou tam více než dva miliony korun. Číslo účtu je na webu obce. Tam visí také číslo účtu veřejné sbírky, kterou založil Jihočeský kraj. Na ni lidé zatím poslali zhruba půl milionu korun.

Totožnost jediného mrtvého zatím policie nepotvrdila. Výsledky soudní pitvy pouze prokázaly, že se jednalo o muže. Bližší informace potvrdí během několika týdnů genetická expertiza.