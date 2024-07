Fotbalové Dynamo povede Jirka se Skálou a Kristkem. Ten skončil v Jihlavě

Emil Kristek odmítal spojení s aktuálními změnami ve fotbalovém Dynamu. Nyní se informace zdrojů iDNES.cz potvrdily a bývalý výkonný ředitel hokejové Jihlavy nastupuje v Budějovicích. Právě Dukla jeho konec a přesun oznámila ještě dřív než Dynamo.

„Roků prožitých v Jihlavě si moc vážím. Dukla pro mě je jedinečným hokejovým klubem a to, že jsem byl jejím součástí, pro mě moc znamená,“ řekl pro klubový web Kristek.

Dynamo teprve veřejné prohlášení chystá. Kristek už však začal pracovat ve svém staronovém působišti. Po jeho boku budou v nejužším vedení působit majitel Dalibor Jirka a bývalý ředitel klubu Luboš Skála.

Kristek už v Dynamu působil od roku 2004 byl výkonným ředitelem. Byť neoficiálně, tak i před třemi lety po nástupu Vladimíra Koubka v klubu působil. Přitom měl pracovat v hokejové Jihlavě.

Problémem pro převod klubu na nového majitele je nedořešená situace s bývalými majiteli, kteří požadují po Koubkovi aktuálně 12 milionů korun za předchozí prodej.

Zástupce bývalých majitelů ve vyjádření pro iDNES.cz oznámil, že minulou středu odeslali na soud dovolání se neúčinnosti právního jednání. Tím tedy sice převod klubu bude platný, ale v budoucnu o něj může nový vlastník zase přijít.

„Protože akcie klubu vlastnila Koubkova obchodní společnost C.S. commerce service, a.s. a mohl by to být její jediný majetek, neměli by pak dřívější vlastníci z čeho získat své pohledávky,“ vysvětlil.