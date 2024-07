Kulajdová je pro odvážné, za okurkovou se lidé vrací, říká zmrzlinář z Milevska

Už před třiceti lety se Josef Kortan vsadil s obyvateli Milevska na Písecku, že zvládne udělat jakýkoliv poživatelný druh zmrzliny. Připravil dokonce i tu s pivní příchutí, i když podle jeho slov nebyla zrovna nejlepší.

„Chyběl tomu říz, takže to chutnalo trochu jako zvětralé pivo. Tenkrát se však nenašla zmrzlina, kterou bych nedokázal udělat. Ne všechno ale funguje podle mých představ. Například do masitých příchutí se nehrnu, to by nemělo v Milevsku šanci na úspěch,“ uvádí dvaasedmdesátiletý zmrzlinář, který se však v oboru nikdy nevyučil.