Stát si chce zavázat mladé lékaře, aby po studiu neutíkali do ciziny

Ministerstvo zdravotnictví proto připravuje plán, který zajistí, aby mladí lékaři tak lehce z Česka neutíkali. Chce je po dobu jejich předatestační přípravy lépe zaplatit za závazek, že si doma aspoň pár let odpracují. Pokud by smlouvu porušili, část dotace by museli vrátit.



Na jak dlouho se budou muset lékaři státu upsat, není ještě jasné. „Určitě to bude v řádu let. Otázka je, jestli to budou tři, nebo čtyři roky,“ říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Součástí ministerského záměru je také rozdělení republiky do určitých pásem podle toho, jak velký problém je v nich shánět doktory. Nejhorší je situace v blízkosti hranic, proto by tam stát přispíval na postgraduální vzdělávání doktorů nejvíce.

Někteří z oslovených lékařů však upozorňují, že by novinka měla být dobrovolná. Jinak by se mohlo stát, že ještě více mladých lékařů odejde do zahraničí hned po medicíně z obavy z přílišného závazku.

Česko postrádá až tři tisíce lékařů

V Česku chybí okolo dvou až tří tisíc lékařů. O tolik více by jich bylo podle České lékařské komory potřeba k tomu, aby ti stávající pracovali maximálně osm hodin přesčasů týdně, jak ukládá zákon.

Lékaři navíc stárnou a mladých z fakult nevychází tolik, aby ty odcházející dostatečně nahradili. A do toho stále přibývá mladých lékařů, kteří odcházejí pracovat kvůli lepším platům do zahraničí, často do Německa nebo Velké Británie.

Ministerstvo zdravotnictví proto vymýšlí, jak si v Česku doktory udržet, aby jich nebyl ještě větší nedostatek. Nejnověji přišlo s novou koncepcí takzvaných rezidenčních míst. To je dotace, kterou stát už nyní poskytuje nemocnicím nebo praktikům na zaplacení mladých doktorů po medicíně, než složí atestační zkoušky a mohou si otevřít svou vlastní praxi.

„Chceme tuto dotaci navýšit, třeba na dvojnásobek, aby měli skutečně odpovídající ohodnocení. Zároveň s nimi budeme chtít uzavřít dohodu o tom, že zůstanou v českém zdravotnictví po určitý čas do budoucna,“ popsal MF DNES záměr ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Pro ilustraci – na celé čtyřapůlleté specializační studium v oboru pediatrie dává stát jednomu lékaři necelé dva miliony korun. Šestiletá příprava chirurga stát vyjde na dva a půl milionu korun.

Koncepce má být hotová do konce ledna, vyžádá si i úpravu zákona o vzdělávání.

Lékaři na návrh reagují rozporuplně. Na jednu stranu souhlasí, že by si doktoři měli investici státu odpracovat. Obávají se však, že by se čerství absolventi lékařských fakult mohli zaleknout přílišného závazku, odejít do ciziny rovnou po škole a atestaci si udělat v jiné zemi EU.

Odpracování si investice

„Máme bezplatné školství. Kdo v Česku vystuduje medicínu, samozřejmě ještě k ničemu zavázán není. Pokud se ale rozhodne zůstat a připravit se na specializaci, má možnost získat dotaci na vzdělání. Tato dotace na jeho předatestační přípravu může být až v řádech milionů. Proto mi přijde v pořádku, že stát chce, aby se mu lékař zavázal tady něco odpracovat,“ míní předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Součástí ministerského záměru je také jakési rozdělení republiky do určitých pásem, protože hlavně v příhraničních oblastech se lékaři shánějí hůř. Dotace by tak v těchto regionech mohla být podle ministra Vojtěcha vyšší. Pokud by lékař dohodu nedodržel a po atestaci české zdravotnictví opustil, musel by část dotace vrátit.

MF DNES oslovila zástupce několika krajských nemocnic a většina myšlenku vnímá pozitivně. Například v Moravskoslezském kraji by uvítali, aby se státem takové dohody uzavřeli budoucí gynekologové, chirurgové, ortopedové či neurologové.

„Důležitým aspektem je vyčíslení nákladů při nesplnění. Pokud by lékaři byli nuceni vracet celou výši dotace na rezidenční místa, je na místě obava, že se k takové částce nezaváží,“ upozorňuje mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová.

Svobodné rozhodnutí

Odboráři i lékařská komora nápad ministerstva neodmítají. Obávají se však, aby změna nebyla nastavena příliš direktivně. Pokud nebude dobrovolná, nebude podle nich efektivní. „Není to špatná myšlenka, ale mělo by to fungovat na dobrovolné bázi. Protože pokud tady budeme doktory k něčemu nutit, proč by rovnou nešli za větší peníze do Německa,“ říká odborář Martin Engel.

Za pravdu mu dává rovněž Jiří Šedo ze spolku Mladí lékaři. „Byl by to další důvod, proč bychom z českého zdravotnictví odcházeli rovnou po škole.

Pro mladé doktory je tu už tak dost překážek a ministerstvo by jim chtělo dát na krk ještě nějakou další smlouvu, aby nemohli odejít,“ říká Šedo s tím, že mladému lékaři se může změnit životní situace. Podle něj by bylo nefér, kdyby třeba mladá lékařka otěhotněla a stát by po ní pak vymáhal peníze za nedodržení smlouvy.

Dotace na rezidenční místo není jediná možnost, jak v Česku atestaci získat. Začínající lékař si tuto několikaletou přípravu může platit i sám nebo náklady spojené s předatestační přípravou budoucího doktora platí přímo nemocnice. Už nyní si mohou lékaře zavázat takzvanou kvalifikační dohodou – lékař v ní zůstane pracovat i po atestaci.