Lékaři hodnotí svá pracoviště. Má to pomoci hlavně těm mladým si vybírat

K tomuto účelu vznikl informační portál Férové pracoviště, kde mohou lékaři vyplnit dotazník týkající se svého zařízení. Otázky se týkají například platových podmínek, přesčasů a postgraduálního vzdělávání. Do čtvrtka své hodnocení už poskytlo 718 lékařů z několika desítek pracovišť po celé republice.

„Mohou tak poskytnou nápovědu pro nově nastupující lékaře,“ komentoval předseda Sekce mladých lékařů České lékařské komory Jan Přáda. Projekt vznikl na základě celonárodního průzkumu mapujícího podmínky mladých lékařů v jednotlivých zdravotnických zařízeních.

„Z jara bychom chtěli prvním pracovištím udělit náš certifikát Férové pracoviště,“ dodala Monika Hilšerová ze Sekce mladých lékařů ČLK. V průběhu roku a dalších let by se pak uděloval znovu. „Případně by se mohl i odebrat, kdybychom zjistili, že to pracoviště podmínky už nadále nesplňuje,“ uvedla Hilšerová.

Čím dál více cizinců

Projekt vznikl jako reakce na velké množství lékařů, kteří odcházejí do zahraničí. „Problém emigrace lékařů je dlouhodobý. Odcházejí nám jak lékaři hned po škole, tak i ti s kvalifikací, kterých je dokonce ještě víc. Cílové země pro naše lékaře jsou především Velká Británie, Německo a Rakousko,“ nastínil prezident ČLK Milan Kubek.

V českém zdravotnictví pak pracuje čím dál více cizinců. „Naším cílem je nabídnout lékařům místa, kde se budou moci kvalitně vzdělávat, kde s nimi budou zaměstnavatelé zacházet férově, protože nemá smysl naše lékaře vyhánět a potom na jejich místa dovážet cizince,“ doplnil Kubek.