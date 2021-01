Ponižování při výuce, zesměšňování na sítích. Kyberšikany při covidu přibylo

Poté, co se výuka přesunula na internet, přesunula se do online prostředí i šikana, která se za jiných okolností odehrává na školních chodbách. To je příklad i třináctiletého Adama (jméno bylo v zájmu zachování anonymity změněno, pozn. red.). Ten měl problémy se spolužáky již dříve, většinou se ale omezovaly na krádeže psacích potřeb nebo neochotu přibrat jej do kolektivu, třeba když si o polední pauze děti hrály na hřišti.

Situace se změnila, když třída v březnu přešla na online výuku. Brzy po začátku první vlny epidemie totiž začali učitelé vyučovat přes telekonferenční programy.