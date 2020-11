Pandemie vyrábí digitální závisláky. I kvůli práci z domova a online škole

Kolik času trávit u obrazovky Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala loni seznam doporučení týkající se malých dětí a moderních technologií. Dítě mladší jednoho roku by podle WHO nemělo trávit s digitálními technologiemi žádný čas. Dítě do pěti let pak maximálně hodinu denně. A to včetně času stráveného sledováním televize. Dospělí by pak měli podle některých expertů trávit u počítače maximálně dvě hodiny denně. Jak však odborníci připouští, to mnohdy není z profesních důvodů možné.