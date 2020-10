Pozitivní výsledek bez testu i nakažení lékaři v práci. Covid opřádají hoaxy

Pozitivní výsledek bez testu

Nejen na internet, ale i v hovorech mezi lidmi se v poslední době rozrostla městská legenda o pozitivním výsledku bez testu. Její struktura je zhruba následující: lidé mezi sebou sdílí příběh, jehož hlavním aktérem je „něčí známý“, který byl objednaný na test na koronavirus. Nevydržel však čekání ve frontě a odešel. Později danému člověku údajně přišla sms zpráva s pozitivním výsledkem.



Tato městská legenda, tedy současná pověst nebo mýtus, je podle Jana Cempera ze serveru Manipulátoři.cz v poslední době jedna z nejrozšířenějších.

Městské legendy jsou tak populární a sdílené zejména proto, že se prezentují jako události, jež se staly konkrétnímu člověku. Ačkoli je tento člověk neznámý a blíže nespecifikovaný („známý známého“, „kamarádka mojí sestry“), přispívá k autentičnosti příběhu.

Podle Cempera městským legendám nahrává i to, že někteří lidé nesouhlasí s aktuálními opatřeními a s povinným nošením roušek. „Pak si vymýšlí různé historky, a hlavně ty vymyšlené potvrzují jejich názor,“ konstatoval.



Na facebookových skupinách věnovaným odboji proti rouškám se ostatně objevilo pár příspěvků, ve kterých lidé píší, že si zarezervovali čas na test, dostavit se ale nehodlají. „Teď čekám, kdy mi přijde oznámení, že jsem pozitivní,“ píše muž. Jak to dopadlo, už nedoplní.

Že by takový případ vůbec mohl nastat, hlavní pražská hygienička Zdeňka Jágrová popřela. systém to prý neumožňuje. „To je nesmysl. Lidé jsou zařazeni mezi nakažené pouze tehdy, pokud podstoupí test a mají pozitivní výsledek. Prostě není možné, aby někdo odešel z fronty a dostal sms, že je pozitivní,” uvedla.



K zaregistrování a přiřazení konkrétní osoby ke konkrétnímu testu dochází až těsně před testem, kdy se do systému zadává rodné číslo, eŽádanka také není fixovaná na jedno konkrétní místo a lidé se mohou k odběru zaregistrovat kdekoli.

Podle Cempera je nelogické i to, že by někdo vystál údajné hodiny ve frontě, zaregistroval se k testu a pak již nevydržel jen maximálně několik minut na test.

Hoax o pozitivitě bez testu se rychle rozšířil i na Slovensku, kde ho sdílelo přes devět tisíc lidí. Podle slovenské policie se tak dostal do okruhu minimálně 100 tisíc uživatelů.



Hoaxy a podvody - Polícia SR HOAX: ZNOVU KLAMSTVÁ O ZASIELANÍ VÝSLEDKOV NA KORONAVÍRUS, ALE POZOR - AUTORKA SA OSPRAVEDLNILA



Prišlo nám množstvo správ, v ktorých ste nás upozorňovali na pripojený hoax. Vytvorila ho pani Denisa, ktorá ho po čase zmazala. Screenshot hoaxu si však začal žiť samostatný život vďaka tomu, že ho ako obrázok ďalej zdieľal účet "Ruzena Antolova". Je to neskutočné, ale za týždeň má takmer 9 000 zdieľaní, čo predstavuje odhadom zásah viac ako 100 000 užívateľov.



Pani Denisa nám pro...aktívne napísala sama od seba. Musíme uznať, že v dnešnej dobe je výnimočné, keď si šíritel hoaxu prizná chybu a k tomu sa ešte ospravedlní. Toto je jej správa: "Urobila som chybu, keď som to zverejnila na základe toho, čo mi len kolegyňa povedala a bez overenia, či je to pravda. Je mi to ľúto. (...) Nevedela som, že to bude mať taký dopad. Ešte raz sa ospravedlňujem." 448 78

Pod rouškou se hromadí oxid uhličitý

Na internetu koluje také například příspěvek s fotkami nehody autobusu. „Řidiči autobusu v rouškách? Čekáme na neštěstí. Až v tom autobuse bude sedět vaše dítě, můžete vinit jen sami sebe. Jak dlouho budeme čekat, než zkolabuje řidič autobusu kvůli vdechování oxidu uhličitého?“ píše uživatel Facebooku.

Kovar Petr ŘIDIČI AUTOBUSU V ROUŠKÁCH ???

ČEKÁME NA NEŠTĚSTÍ ? AŽ V TOM AUTOBUSE BUDE VAŠE DÍTĚ , POTOM MŮŽETE VINIT SAMI SEBE , ŽE JSTE NEMĚLI VÍCE ODVAHY A KRITICKÉHO PŘÍSTUPU

!!!

JAK DLOUHO BUDEME ČEKAT, NEŽ ZKOLABUJE ŘIDIČ AUTOBUSU DÍKY VDECHOVÁNÍ CO2 (oxid uhličitý) ???

CO2 - JE TOXICKÝ PRO LIDSKÝ ORGANISMUS A HROMADÍ SE V TĚLE DÍKY POUŽÍVÁNÍ ROUŠEK A KOLAPS JE NEVYHNUTELNÝ !!!...

POUČENÍ : Reakce lidského organismu

Lidé přijímají vzduch prostřednictvím horních cest dýchacích. Ten putuje až do plic. Vzduch mimo jiné obsahuje kyslík, který se vstřebává přímo do krve. Načež reaguje s červeným krevním barvivem neboli hemoglobinem. Výsledkem toho je pak další reakce (buněčné dýchání). Právě jejím produktem je již zmíněný oxid uhličitý, který z buněk tkání putuje do krevního řečiště. Zde se tato látka váže rovnoměrně na krevní plazmu a hemoglobin. CO2 se samozřejmě rozpouští i v dalších tělesných tekutinách. Vyšší koncentrace oxidu uhličitého způsobí jednoduše narušení uhličitanové rovnováhy v nejpohyblivější a nejčervenější tkáni těla.

Tím pádem dochází k metabolickému stavu tzv. acidóze !!!

Pokud v těle klesne hladina oxidu uhličitého pod normální hladinu, pak nastupuje alkaloza. 385 7

Příspěvek využívá manipulativní techniky jako apel na strach o děti a sugestivní záběry nabouraného autobusu, který však s rouškami nijak nesouvisí. Fotografie zachycuje nehodu francouzského autobusu z dubna 2013, kterou zavinil řidič, jenž při jízdě usnul.



Hromadění oxidu uhličitého pod rouškou je samozřejmě nesmysl. Molekula tohoto plynu, který vydechujeme, je totiž mnohem menší než mezery v tkanině jakéhokoli typu roušky nebo masky. „Stačí si pamatovat, že roušky nepustí ven kapénky a sliny, ale pořád se přes ně dá dýchat,“ zdůrazňují zdravotníci například podle lékařského listu Healthline.

Pozitivní zdravotníci musí do práce

Zdravotníci s pozitivním testem musí chodit i nadále do práce. To je mýtus, kterému se věnuje nejedna diskuze na internetu. Základ však má spíše ve zmatení pojmů karanténa a izolace, než ve zlém úmyslu.

V případě izolace se jedná o opatření, které slouží k oddělení nemocných, případně osob s laboratorně prokázanou infekcí, avšak prozatím bez příznaků, od těch zdravých. Izolace může probíhat buď v domácím prostředí či na infekčním oddělení v nemocnici.

Oproti tomu karanténa je oddělení lidí podezřelých z nákazy od ostatních. Lidé podezřelí z nákazy jsou ti, kteří byli v rizikovém kontaktu s nakaženým či se vyskytovali v rizikové oblasti, avšak v daný moment nemají příznaky onemocnění.

Tento mýtus vyvrací ministr zdravotnictví Roman Prymula na svém Twitteru. „Netýká se to toho, že by lékař byl pozitivní, tedy byl v izolaci, a chodil do práce a měl riziko šíření nákazy kolem sebe. Toto je nesmysl, a toto umožněné není,“ uvedl Prymula.



Pracovat mohou zdravotníci, kteří by mohli být v karanténě, protože se setkali s nakaženým, ale nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19. Naopak zdravotníci pozitivní na koronavirus, tedy ti v izolaci, do práce nechodí.

Při testování se do nosu vpraví mikročip

Teorie o mikročipech byla populární spíše v zahraničí, objevila se ale i u nás. Příběh byl opět podpořen autoritou bezejmenného „známého“ a šířil se na dezinformačních skupinách.



„Facebookový přítel z Anglie byl na testech na covid-19 asi před měsícem. Dlouho ho pak bolel nos a občas se mu z něj spustila krev. Z té nosní dírky, kde mu dělali takzvaný stěr. A jednou, když se u televize šťoural v nose, vytáhl si mikročip,“ popisuje příběh neznámého muže.

„Hádejte, co to je? Nevíte? Tak já vám to povím. Tento nanočip vám při takzvaných testech školený zdravoťák strčí hluboko do nosu tou dlouhou tyčinkou. A narve vám nanočip do sliznice. Ten se tam uchytí a pak podává o vás informace všeho druhu. Bohužel tato testovací vzorka dost často z nosu vypadne, proto je nutné takzvané testy na covid-19 opakovat,“ vypráví se ve zprávě dál.



Kořeny této teorie sahají zhruba do března, kdy se majitel korporátu Microsoft Bill Gates nechal slyšet, že „jednou bude existovat digitální certifikát, který ukáže, kdo byl testovaný, kdo se uzdravil a kdo se nechal naočkovat“. Podle průzkumu společnost YouGov je o této konspiraci přesvědčených 28 procent Američanů.



Hoaxy se šíří rychleji než virus

Mezi teoriemi se samozřejmě objevuje také to, že je covid-19 podvod. To se však podle Cempera týká už nižšího okruhu čtenářů, neboť tyto hoaxy šíří vyloženě konspirační weby Arfa nebo Aeronet.



Dále se podle předsedy spolku Nelež Romana Číhalíka objevují zprávy o tom, že koronavirus záměrně roznášejí vojáci na cvičení NATO, že pacient nula v Itálii byl pákistánský migrant, který se odmítl izolovat, že Maďarsko zavírá hranici a varuje před invazí migrantů, která by mohla do země zavléct koronavirus.

„To je jen pár příkladů, jak mašinerie jede dál, jen přibrala toto hodící se téma. Dezinformace dokážou flexibilně reagovat na společenské dění a přepracovat situaci tak, aby se hodila do toho, co potřebují říkat. Vypadá to, že pročínské a proruské aktivity, které u nás působí, se toho snaží využívat,“ popsal v rozhovoru pro iDNES.cz

Jak se lživým zprávám ubránit

„Mnoho lidí má pocit, že pokud jim nějaký kamarád nebo známý pošle e-mail nebo zprávu na Facebooku, je to, jako kdyby to říkal přímo jim. Je pak jedno, jestli to pošle více lidem soukromě nebo veřejně. Když to člověk čte, vnímá to jako dialog,“ popsala Veronika Batelková, lektorka mediální gramotnosti a předsedkyně spolku Zvol si info.



Zároveň zdůraznila, že je zvlášť v dnešní době důležité všechny informace kriticky hodnotit. „Pokud objevíme zprávu, která podporuje náš názor, je dobré dívat se na to optikou opačné strany. Zkusit si to sám pro sebe zpochybnit,“ popsala a dodala, že nyní už nejde jen o samotné ověřování faktů.



„To se může naučit každý, to je základ. Mnohem větší problém je v našem přesvědčení; mnohem radši přijmeme ty informace, se kterými souhlasíme. Říká se tomu konfirmační zkreslení a souvisí to s tím, jak funguje náš mozek. Právě proto nestačí jen ověřovat, ale také se kriticky zamýšlet nad věcmi, se kterými souhlasíme,“ doporučila.

V součinnosti s ministerstvem zdravotnictví se dezinformacím kolem koronaviru v Česku věnuje například iniciativa COVID19CZ nebo Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám ministerstva vnitra. Ministerstvo pak vybrané informace zveřejňuje v rubrice mýty a fakta.

