Jako Molotovův koktejl, říká analytik k dezinformacím o koronaviru v Česku

Byl začátek ledna, když Čína oficiálně přiznala světu nárůst pacientů nakažených novým koronavirem. Paniku z epidemie vzápětí využili dezinformátoři, kteří na internetu rozjeli mašinerii manipulací a lží s cílem zmást a znejistět. A zatímco pro vlády Ruska a Číny je tím nejdůležitějším tématem covid-19 jako biologická zbraň, čeští manipulátoři nabalili na epidemii i třeba migranty nebo protialianční postoje.

Vyplývá to z datové analýzy české společnosti Semantic Visions, která díky svému unikátnímu systému zmapovala a vyhodnotila dezinformace, které se v souvislosti s koronavirem vynořily během uplynulých tří měsíců ve světě i v Česku. Počítačový systém prozkoumal 85 milionů článků ze 750 tisíc internetových zdrojů.

20. leden 2020. Den, kdy Rusko podle výzkumu Semantic Visions jako první vypustilo informaci, že koronavirus je tajná biologická zbraň americké vlády, a to přímo skrze vládní zpravodajské médium TV Zvezda provozované ruským ministerstvem obrany.

Na opačné straně planety, v USA, se krátce na to začaly množit fámy, že virus unikl omylem z čínské přísně tajné vládní laboratoře pro biologickou válku ve Wu-chanu. A do třetice převzala toto téma i čínská propaganda, která virus prezentovala jako zbraň americké armády vyvinutou proti Číně.

„Ruská vláda, která se snaží tuto nešťastnou událost využít ve svůj prospěch, udala tón dezinformacím, které se kolem koronaviru začaly šířit. Jejich nejdůležitější tézí je to, že covid-19 je biologická zbraň. Je ale důležité podtrhnout rozdíl mezi ruským a americkým zdrojem. V Rusku tuto dezinformaci vyřkl oficiální vládní zdroj, ale ten americký nemá s vládou nic společného. O covid-19 jako biologické zbrani psalo místní alternativní pravicové médium, které patří k okrajovým, a americká vláda se na rozdíl od ruské a čínské na šíření této dezinformaci nepodílela,“ vysvětluje analytik a ředitel společnosti Semantic Visions František Vrabel s tím, že v Číně s dezinformací přišel mluvčí čínského ministerstva zahraničí.

„Něco takového se stává opravdu málokdy, protože Čína je opatrná a dezinformace nevypouští oficiálními kanály,“ vysvětluje.

Podle něj se to dá vysvětlit jako snaha odklonit pozornost od toho, že Čína zanedbala informační povinnost vůči dalším státům. Kdyby detaily o viru zveřejnila mnohem dřív, příprava ostatních zemí mohla být na vyšší úrovni. Čínské zamlžování zpomalilo reakci celého světa.

Koronavirus a dezinformace Datová analýza byla vytvořena na základě zkoumání 85 milionů článků vydaných v kyberprostoru po celém světě. Díky podrobné sémantické analýze je společnost Semantic Visions jako jedna z mála na světě schopná zpracovat a pochopit, co data ve stovkách milionů článků představují a jaké jsou trendy. Počítačový systém podobně jako lidský mozek pracuje s morfologií jazyka, významem slov i s kontextem. O analýzy české společnosti mají zájem například vlády americká nebo britská.

Česká dezinformační média byla v reakci na koronavirus pomalejší. A když převzala verzi o biologické zbrani, nasadila rovnou obě – čínskou o americké tajné zbrani i nevládní americkou o viru, který omylem unikl z čínských laboratoří.

„Ukazuje to, že česká scéna, která je jednoznačně proruská, si bere témata i odjinud než z Ruska a často jsou protichůdná. Nazývám to Molotovovým dezinformačním koktejlem, protože se namíchá několik věcí dohromady, které vybuchnou a poškodí toho, na koho koktejl letí. Lidem z toho zůstane v paměti, že covid-19 je biologická zbraň. Cílem Rusů je totiž relativizace pravdy, přicházejí s často protichůdnými dezinformacemi a snaží se zmást, aby lidé přestali věřit všem zprávám i vládám, a podkopat důvěru v demokratické systémy,“ říká Vrabel.

V odborných kruzích se vedou diskuse, nakolik ještě české dezinformační scéně udává tón přímo Rusko. Podle něj tento vliv postupně slábne, protože Rusové už si i v zemích, jako je Česká republika, vychovali „pátou kolonu“, tedy lidi, které se podařilo dezinformačním virem nakazit a kteří povětšinou věří tomu, co píší.

Zmást a znejistit ale podle něj není typické pro čínskou taktiku. „Číňané se totiž snaží přesvědčit. To je principiální rozdíl mezi nimi a Ruskem. A teď se snad poprvé stalo, že Číňané přišli s dezinformací ruského typu, tedy zmást lidi obviněním, že za rozšíření koronaviru může Amerika. To je úplně nové. Komunistická strana se v Číně snaží lidi přesvědčit, vtlouct jim něco do hlavy,“ říká Vrabel. Zásadní je podle závěrů Semantic Visions je, že dezinformace využívají dobu krize a zobrazují Čínu jako humanitární velmoc, která zachraňuje evropské země postižené nákazou.

Výzkum také ukázal, že konspirace v českém kyberprostoru jsou mnohem rozmanitější než jinde. A nejde jen například o jednoduché fámy typu zázračných léků, které nakažené uzdraví.

Podle Semantic Visions některé falešné zprávy tvrdí, že nákazu po Evropě úmyslně roznesli američtí vojáci při cvičení NATO Defender Europe 20, jiné ji připisují uprchlíkům a další pak obviňují veřejná média, že problém epidemie zveličují, nebo Evropskou unii, že šíření nákazy záměrně ignoruje. Na témata proti uprchlíkům, proti NATO, USA nebo Evropské unii, která tady byla dlouho před nákazou, se koronavirová krize jen nabalila.