Babiš s Vojtěchem se vyjádří k aktuální situaci kolem koronaviru

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

O riziku rozšíření nového typu koronaviru do Česka ve čtvrtek jednala také Ústřední epidemiologická komise. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha není nutné propadat panice. „Musíme sledovat, co se děje v postižených lokalitách, ale k panice není důvodu,“ uvedl Vojtěch.

Na tiskové konferenci také řekl, že není nutné, aby lékaři testovali každého, kdo se vrátí ze severu Itálie. Mezi tři rizikové oblasti nyní patří Jižní Korea, Írán a Itálie.

V Česku bylo dosud na koronavirus testováno 154 lidí, u nikoho se nákaza nepotvrdila. Dalších osm vzorků je v laboratoři, uvedl ráno ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

K dispozici je pro nemocné asi 1 000 lůžek na infekčních odděleních nemocnic. První nakažení by směřovali do pražské Nemocnice Na Bulovce, poté do speciální vojenské nemocnice v Těchoníně.

Česko má pro případy celosvětové pandemie, která ale u nového koronaviru zatím nebyla vyhlášena, pandemický plán a postupovalo by se také podle krizového zákona. Možné jsou podle ministra i uzavírky celých měst jako v Itálii nebo Číně. Ministerstvo vyzvalo Správu hmotných rezerv a státní nemocnice k navýšení zásob ochranných prostředků, zejména respirátorů.

Celosvětově se nakazilo novým typem koronaviru z Číny už více než 82 000 lidí. Nakažení jsou celkem ve 13 evropských zemích.