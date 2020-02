Všechny výsledky testů na koronavirus jsou negativní, říká ministr Vojtěch

Již dříve ministr uvedl, že není nutné testovat všechny, kteří se vrátí ze severu Itálie. Právě Itálie je v Evropě nejvíce zasaženou oblastí. Svého lékaře má telefonicky kontaktovat ten, kdo současně trpí příznaky nákazy. Na hraničních přechodech, přes které se lidé vrací z Itálie, umístilo ministerstvo zdravotnictví společně s ministerstvem dopravy informační tabule, které odkazují na webové stránky resortu.

Další doporučení směřuje k těm, kteří jsou v současnosti mimo republiku, či se do zahraničí chystají. Ministr Vojtěch uvedl, že by bylo vhodné, aby se tito občané registrovali do projektu Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD).

Ani když by se v Česku objevil první případ, což nelze vyloučit, není podle Vojtěcha důvod k panice, ani ke skupování potravin. „Byla by to cestovatelská anamnéza, nemocný by byl izolován a léčen,“ řekl ministr. Podle náměstka ministra Romana Prymuly je pravděpodobné, že se nákaza v Česku objeví.

Po rozšíření koronaviru z Číny do Evropy jsou hygienici zavaleni dotazy obyvatel, kteří se vracejí z pracovních či soukromých pobytů v Itálii, jež je z evropských zemí koronavirem nejvíce zasažena. Podle hygieniků lidé chtějí vědět, zda jim zdravotníci udělají odběry, zda musejí do karantény, případně jaká opatření se na ně vztahují a co by měli dodržovat.



Pokud v době pobytu nebo při návratu domů mají lidé zdravotní potíže, jako jsou horečka nad 38 stupňů, kašel či problémy s dechem, měli by neprodleně telefonicky kontaktovat svého lékaře nebo hygieniky.

Například Slezská nemocnice v Opavě už apelovala na pacienty, kteří se v posledních dvou týdnech vrátili z oblastí s hromadným výskytem koronavirové infekce a mají chřipkové příznaky, aby rozhodně nechodili do ambulance. Vše mají řešit telefonicky.

Pokud jsou lidé bez klinických příznaků, ale vracejí se z rizikových oblastí Lombardie, Benátska, případně oblasti Emilia Romagna, budou u nich pravděpodobně nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního stavu. V ostatních případech hygienici lidem doporučují, aby pečlivě pozorovali svůj zdravotní stavu, aniž by šli do karantény. Pouze v některých případech u takzvaných rizikových profesí by karanténní opatření rovněž mohla být vydána. Případy se posuzují individuálně.