Koronavirem se za den poprvé nakazilo víc lidí ve světě, než v Číně

Koronavirus tak už zasáhl všechny kontinenty kromě Antarktidy. Ve středu potvrdili první případ v Brazílii, z evropských zemí hlásí první výskyt Norsko.

Jižní Korea ohlásila ve čtvrtek dalších 334 lidí, kteří se nakazili novým koronavirem, nemocných je tak v zemi už 1 595. Rozšíření nákazy má vliv i na společné armádní cvičení se Spojenými státy, obě země se dohodly na jejich pozastavení. Ve středu se nákaza potvrdila u amerického vojáka, v korejské armádě je nakažených už 21.

Mluvčí jihokorejského generálního štábu uvedl, že společná cvičení naplánovaná na první pololetí tohoto roku byla s ohledem na zdraví vojáků zrušena až do odvolání.

Kvůli koronaviru je v karanténě už přes

9 500 z 600 000 příslušníků korejské armády, uvedla agentura AP. Většina vojáků nesmí opouštět základny.



„Navzdory odkladu společných cvičení hodlá americko-korejská aliance i nadále dostát závazku poskytovat přesvědčivé vojenské odstrašení a zachovat silnou společnou obranu, která ochrání Jižní Koreu před jakoukoli hrozbou,“ řekl Lee Peters, mluvčí americké posádky v této asijské zemi. Američané mají v Jižní Koreji 28 500 vojáků.

Jižní Korea je nadále zemí s nejvyšším počtem nakažených mimo Čínu. Ohnisko nákazy se nachází ve městě Tegu, kde se koronavirus rozšířil mezi členy náboženského hnutí Sinčchondži. Zdravotníci už provedli testy u 1 300 příslušníků hnutí, kteří vykazovali příznaky onemocnění. Úřady ale mají k dispozici seznam všech 212 000 registrovaných věřících a hodlají rozsah testování rozšířit.

Starosta města Tegu ve čtvrtek oznámil, že ve městě po nákaze koronavirem zemřel další člověk a celkový počet obětí v Jižní Koreji tak stoupl na 13. Kromě Tegu se však nyní začínají nové případy rychleji objevovat i v dalších městech: ve středu bylo potvrzeno 55 nových nemocných v metropoli Soulu a 58 v druhém největším korejském městě Pusanu.

Koronavirus naruší pouť do Mekky

Saúdská Arábie kvůli šíření koronaviru dočasně zakázala vstup do země zahraničním poutníkům mířícím do dvou nejposvátnějších měst islámu Mekky a Medíny. Do monarchie se nedostanou ani lidé ze států, kde mají větší počet nakažených.

Úřady neuvedly, jak dlouho bude omezení platit a zda může zasáhnout i velkou pouť do Mekky (hadždž), která se letos bude konat na přelomu července a srpna. V Saúdské Arábii zatím nebyl potvrzen ani jeden případ nákazy novým typem koronaviru. V sousedním Kuvajtu, Bahrajnu, Iráku a Spojených arabských emirátech už ale onemocněly desítky lidí.

Dánsko hlásí první případ

Prvního člověka nakaženého koronavirem ve čtvrtek potvrdilo Dánsko. Podle listu Politiken onemocněl muž, který se vrátil z lyžařského zájezdu ze severní Itálie. Nyní je v domácí karanténě. Ve středu ohlásilo prvního pacienta s nemocí Covid-19 rovněž Norsko, několik nakažených je i ve Švédsku a Finsku.

V pevninské Číně stoupl ve středu počet případů nákazy novým typem koronaviru o 433, celkově se tak nakazilo už 78 497 lidí. Dalších 29 pacientů s nemocí COVID-19 zemřelo, celkově má tak v Číně tato choroba už 2744 obětí, uvedla agentura Reuters. Oproti úterku, kdy zemřelo 52 lidí, se však počet mrtvých snížil. Převážná většina případů i nadále připadá na provincii Chu-pej, která je už od loňského prosince ohniskem nákazy.