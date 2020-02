Hlavní je nepanikařit, říká k šíření koronaviru epidemioložka Haliřová

Ukažme si modelovou situaci. Přijela jsem po 14 dnech z dovolené v Benátkách, jsem doma a není mi dobře. Co mám dělat?

Hlavní je nepanikařit. Pozornost je třeba věnovat vyhodnocení vašeho zdravotního stavu. Postupy jsou nastaveny, aktuálně se vyvíjí, včetně odběrů a transportu vzorků, izolace podezřelých případů či pacientů. Izolace je v momentální situaci jediná prevence, jak zabránit šíření koronaviru. Jsou nastavena pravidla např. na provoz na letištích a pasažéři by jim měli věnovat pozornost.

Kdy se tedy přistoupí k tomu, že se někomu dělají testy?

Ty se provádějí především v případech, kdy jsou splněna klinická a epidemiologická kritéria onemocnění. To jsou cestovatelská anamnéza a současně příznaky zhoršení zdravotního stavu. Tedy to, že jste pobývala v oblasti, kde se koronavirus vyskytuje, jako jsou Čína, Korea, Írán, Itálie a další, a zároveň vám není dobře. Máte horečku, kašlete nebo vás bolí i hlava. To, že jste pobývala v zasažené oblasti, neznamená, že vám lékaři automaticky odeberou vzorek k vyšetření na koronavirus.

MUDr. Růžena Haliřová Narozena 22. dubna 1960

Absolventka Lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc. V hygienické službě pracuje třicet let a je ředitelkou protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje.

A jak to mám řešit?

Pokud přilétáte, tak na letišti jsou k tomu vyhrazené speciální brány. V těchto gatech jsou zvýšená hygienická opatření, je tam i cílený screening cestujících a dostupná lékařská služba.

Ne každý ale musí z Itálie přiletět, může přijet autobusem nebo autem.

V tom případě se opět postupuje podle toho, jestli splňujete jedno nebo obě kritéria. Je potřeba se v každém případě zkontaktovat se svým praktickým lékařem. Optimální je telefonicky, tím se minimalizuje riziko případného šíření. Cesta rovnou do čekárny u lékaře může být v této době, kdy je chřipková sezona, rizikem pro vás i vaše okolí. Seznámit ho se svojí situací, kterou vyhodnotí a zařídí se podle toho. Jestli shledá, že byste se měla vzhledem ke zdravotním potížím nechat testovat, zařídí případné odběry na spádovém infekčním oddělení tak, jak to máme nastaveno v našem kraji. Pokud není registrující lékař momentálně dostupný, informace ohledně postupu sdělí místně příslušná hygienická stanice nebo případně zasahující lékař pohotovostní služby.

Vyrazí tak pro mě sanitka, abych se s nikým nestýkala?

Ano, pokud není možný vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu transport osobním autem s tím, že o vás budou na příjmu vědět. Určitě to není tak, že byste měla do nemocnice cestovat MHD a pak si jít sednout na tři hodiny do čekárny. Naopak takoví pacienti by se měli vyhnout kontaktu s větším počtem lidí, aby se možnost šíření nákazy koronaviru minimalizovala. V Česku je situace zatím taková, že se doporučují karanténní opatření v podobě domácí izolace. Zaměstnavatelé vychází vstříc nastavením home office, jinak jsou podle zdravotního stavu v pracovní neschopnosti. Není žádoucí přecházení jakýchkoliv zdravotních obtíží.

Na jak dlouho budu v karanténě?

Čtrnáct dní. Taková je inkubační doba koronaviru.

Jak se bude postupovat, když se můj stav v karanténě zhorší?

Jestliže se tedy stav pacienta v karanténě zhorší, sdělí to opět svému lékaři. U nás v kraji běží chřipková sezona. Je třeba zvážit, jestli nejde o akutní respirační onemocnění, takzvanou klasickou chřipku, kterou teď v tomto období v naší republice také běžně monitorujeme, nebo třeba jen o jet lag, na který také reaguje každý jinak. Faktorů je hodně.

Rozumím, hlavně nepanikařit a zachovat klidnou hlavu. Testy na koronavirus se nedají udělat přímo v nemocnici, kde by to bylo rychlejší?

V současné situaci je jediným zařízením, kam se odběry zasílají, Národní referenční laboratoř pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění v Praze. Podle zkušeností z minulých epidemií, v případě překročení kapacity tohoto pracoviště, je možnost okruh laboratoří rozšířit.

Takže se lidé nemůžou nechat testovat jen proto, že by chtěli mít jistotu a stejně tak to nejde v žádné soukromé laboratoři.

Pokud nesplňují již zmíněná kritéria, tak ne.

Proč ne?

Jde o to, že není odborný důvod pro individuální alibismus a obcházet nastavená kritéria hodnocení onemocnění koronavirem COVID-19.

Národní referenční laboratoř má podle ministerstva zdravotnictví zvládnout až 100 testů denně. Je taková kapacita dostačující?

Momentálně ano. Za celou dobu výskytu koronaviru ve světě u nás bylo testováno zhruba 100 lidí v souvislosti s návratem z destinací s potvrzeným ohniskem nákazy. Zpočátku to byla dlouho pouze Čína, nyní se díky možnostem cestování zvyšuje počet rizikových destinací a tedy i počet osob, kterým je třeba v rámci této pozitivní cestovatelské anamnézy věnovat pozornost.

Návratů ze zahraničí ale bude vzhledem k prázdninám spíš přibývat.

Pokud by bylo potřeba tato opatření rozšířit, ministerstvo zdravotnictví bude adekvátně reagovat příslušnými opatřeními, která zohlední filtraci osob i zmíněnou kapacitu laboratoře. Zítra (ve čtvrtek) se má také na ministerstvu sejít Ústřední epidemiologická komise, která může na základě zvážení aktuálních informací z resortu a zahraničí zareagovat. Nepředcházejme událostem.

Ve zkratce – až nebude stačit 100 testů denně, situace se změní.