Organizátoři zrušili kvůli koronaviru ženevský autosalon

Co je koronavirus Koronavirus neboli vir s názvem COVID-19 je souhrnné označení pro čtyři rody virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony.

Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také smrtící choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom (SARS; Severe Acute Respiratory Syndrome) či infekci MERS (Middle East Respiratory Syndrome).

Jak se koronavirus přenáší?

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu, který trvá delší dobu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Jak se chránit?

Důležité je postupovat tak, jak při klasickém respiračním onemocnění, jako v aktuálním chřipkovém období: vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní;

dodržovat základní hygienická pravidla;

několikrát denně (nejméně 10x v průběhu dne a to po dobu min. 30 vteřin) mýt důkladně ruce;

používat například plně virucidní dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí;

nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí;

jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál);

pravidelné intenzivní větrání,

nepropadejte zbytečné panice. Pro ty, kdo cestují pokud se u někoho před či během letu objeví příznaky respiračního onemocnění, měl by okamžitě informovat palubní personál;

na letišti mohou lidé kontaktovat stálou lékařskou službu, pokud jsme z cest již doma a máme podezření na respirační onemocnění, je třeba neprodleně kontaktovat svého lékaře. Co dělat v případě zjištění jakýchkoliv příznaků? V případě zjištění jakýchkoliv příznaků (horečka, respirační potíže, atd..) je naprosto zásadní omezit jakýkoliv styk s dalšími osobami, zůstat doma a kontaktovat hygienickou stanici na speciálně určené lince 733 673 900, kde je v pohotovosti epidemiolog, který zaznamená vše potřebné a zajistí případný odvoz na vyšetření a do karantény. Zdroj: FAST ČR, a.s.