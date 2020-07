KOMENTÁŘ: Klimateroristi boří demokracii. Teď chtějí převracet svět i v Česku

16:21 , aktualizováno 16:21

Nové klimatické náboženství začíná zřetelně přitvrzovat už i v Česku. Po všemožných nátlakových akcích a dětských záškoláckých pátcích má být posunem na úplně nový level žaloba na stát, respektive českou vládu. Za co? Za to, že prý neřeší (nebo řeší málo a pomalu) klimatickou krizi. Z aktivistů všeho zrna vznikl kvůli tomu spolek Klimatická žaloba ČR, který chce soudně donutit vládu, aby změnila svou politiku a dělala přesně to, co si tito aktivisté přejí.