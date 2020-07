KOMENTÁŘ: Vtipný politik je dnes na seznamu ohrožených druhů

A co se stane, když odejde praporečník, lze dnes vidět v Senátu. Slovy klasika ho zalila „nuda, nuda, šeď, šeď“. Kuberovy pravidelné průpovídky o manželce, feministkách, kouření, ekoteroristech, eurohujerech či dobroserech dokázaly upustit páru z kotle, probudit podřimující senátory i přivést novináře z bufetu do sálu. Dnes to tam slaboučce zajiskří humorem, jedině když má lepší den lidovec Čunek nebo socialista Žaloudík, ale to je tak asi všechno.