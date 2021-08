Sloučení ministerstev bych uvítal, resortům to prospěje, říká Havlíček

Vicepremiér Karel Havlíček považuje za dobrý nápad sloučení dvou ministerstev, která má v současnosti na starost. „Propojení resortu dopravy s ministerstvem průmyslu a obchodu by umožnilo získat velké množství zdrojů, ze kterého by společně těžily,“ řekl v pořadu Zprávy PLUS na Prima CNN.