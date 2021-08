Chybí nám lepší kontrola odjetých směn, říká předseda Federace strojvůdců

Když se podíváme do minulosti, tak jedno z největších železničních neštěstí ve Studénce se stalo v srpnu 2008, v loňském roce bylo několik nehod v letních měsících, i další se staly v období okolo prázdnin. Je nejvíce nehod na železnici v létě?

Takhle bych to asi negeneralizoval, že jich je nejvíce v létě. Pokud se podíváme na loňský rok, kdy se stalo neštěstí v Perninku, tak bohužel jdou ty nehody v takových nešťastných vlnách. Nedokážeme vysvětlit, jak je to možné, ale bývá více nehod za sebou. Nebývá to jen o jedné nehodě v poměrně krátkém úseku, ale pak je zaplať pánbůh delší dobu klid. Nevztahoval bych to jen na léto, i když je samozřejmě během dovolených větší tlak na zastoupení na směnách v rámci přesčasů. Takže vyšší přetlak přesčasů během léta oproti zbytku roku je, to je pravda.

Tratě zabezpečené jsou, to se rozhodně nedá říct, že by nebyly. Ale dokážeme si představit kvalitnější a modernější zabezpečení, které by minimalizovalo selhání lidského faktoru.