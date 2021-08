Jermanová řádila jak černá ruka, řekl Bartoš. Havlíček mu vyčetl rušení tratí

„Jermanová neuspěla, skončila třetí, to je fakt. Někdy se to trochu zveličuje. Když se ale dívám na dopravu, a vidím, co v kraji STAN s Piráty a ODS provádí s lokálkami...“ řekl vicepremiér v pořadu.



Podle Ivana Bartoše však Jermanová ve Středočeském kraji řádila jak černá ruka. „Proto ANO prohrálo a naše koalice tam zvítězí. Nemyslím si, že je dobré vzkazovat z pozice ministra, že tam donesu nějaké peníze. Proto jsem šel kandidovat do Ústeckého kraje, který strádá,“ zdůraznil Bartoš.

„Jsem uprostřed pelotonu. Udělám vše pro to, abych uspěl. Jdu do toho s pokorou a mám kraji co nabídnout,“ řekl Havlíček ke své kandidatuře ve Středočeském kraji. Vicepremiér opakovaně upozorňoval na rušení vlakových spojů právě ve středních Čechách.



Rušení tratí je amatérismus

Podle Bartoše důvodem k dopravním úpravám je, že kraje a města nemají peníze z důvodů covidové krize. „Politik musí dělat taková opatření, aby udržel rozpočet kraje,“ oponoval šéf pirátské strany.

Podle Havlíčka však stát kraj finančně podporuje. „Rušení tratí je amatérismus, jen pro střední Čechy dáváme 560 milionů korun. Dali jsme více, než měli nárok, investujeme do tratí a infrastruktury, do rušených tratí jsme dali miliardy,“ reagoval ministr.

Vicepremiér Karel Havlíček v pořadu znovu zopakoval, že Česko se postará o spolupracovníky z afghánského Kábulu. „Situace je napjatá, jakákoliv informace se dostává do celého světa a lidé jsou ohrožení. Je plán, o nejbližší spolupracovníky a jejich rodiny se vláda postará,“ řekl Havlíček. O kolik lidí se bude jednat, však neupřesnil.



O humanitární pomoci bude jednat vláda

„Jsem rád, že se lidé vrátí. Situace postoupila rychle. Otázka pomoci, ne evakuace, ale i pomoci lidem, kteří našim vojákům pomáhali, je na stole týden. Pokud byly zahájeny kroky, tak to nebylo ani za pět dvanáct,“ komentoval v debatě šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Podle něj se spousta lidí stahovala právě do Kábulu, že to je bašta bezpečí. „Česká vláda by s EU a NATO měla jít iniciativou k okolním zemím. Pokud Tálibán ovládne celé území, tak to může vyvolat další vlny lidí, kteří budou utíkat,“ doplnil Bartoš a současně dodal: „Vláda má jednat rychle, postup Tálibánu je rychlý. O evakuaci se bavíme již déle. Doufám, že tam nebyly politické tlaky třeba SPD.“

Havlíček však zdůrazni, že vláda je trvale pod politickým tlakem. „S tím musí počítat. Okamura není člen vlády, takže neovlivnil rozhodnutí vlády. Musíme to dělat rychle,“ řekl vicepremiér.



O humanitární pomoci bude podle Havlíčka vláda jednat. „Pokud bude třeba se rychle sejít, budeme přistupovat velkoryse,“ řekl Havlíček. Ten také uvedl, že je nutné vyhodnotit nebezpečí: „To je názor i Německa, Dánska. Většina zemí střední Evropy na to má stejný názor.“