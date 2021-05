Některé středočeské lokálky vyjedou letos naposledy, kraj hledá úspory

„O jejich případném rušení chceme rozhodnout ještě během letošního léta,“ potvrdil MF DNES krajský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN).



Na veřejnost už se dostal pracovní seznam málo vytížených úseků, které hejtmanství zvažuje zrušit nebo případně nahradit levnější autobusovou dopravou.

Paradoxně se ale na některých z nich nedávno investovaly velké peníze. Na seznamu je například trať mezi Vraňany a Lužcem nad Vltavou, kde byl letos v dubnu zprovozněn nový zdvihací železniční most přes Vraňansko-hořínský plavební kanál. Stát do mostu investoval desítky milionů korun.



V případě zrušení tohoto úseku by šlo doslova o vyhozené peníze, i když by most mohl nakonec sloužit například cyklistům.

„Výstavba zdvižného mostu pro proplouvání vysokých lodí se připravovala deset let a po celou dobu bylo zachování provozuschopnosti tratě jednoznačným a nepřekonatelným požadavkem kraje i obce,“ reagovalo Ředitelství vodních cest.

Podle vedení kraje se ale na investice provedené v minulosti nelze vymlouvat. „Musíme se dívat na výdaje, které nás čekají v budoucnosti. Provedené investice spíše svědčí o tom, že v minulosti kraj a Správa železnic prakticky vůbec nekomunikovaly,“ reagoval Borecký.

Jenže je otázka, zda se sledují i investice budoucí. Podle informací MF DNES totiž měla v dubnu začít velká rekonstrukce železničního přejezdu na hlavním tahu z Jičína do Mladé Boleslavi blízko obce Obruby. Měl být kompletně zmodernizován a osazen závorami.

Právě tato trať je přitom na seznamu krajského úřadu určena ke „zrušení bez náhrady“.

Investici tady zabránila jen náhoda. Práce, které by si vyžádaly úplnou uzavírku frekventované silnice, nezačaly s odůvodněním, že na objízdné trase přes Kněžmost je most ve špatném stavu, a proto by nemohla být zajištěna objížďka.

Celé situaci se podivují i v Dolním Bousově, kde si navíc rušení železnice nepřejí. „Určitě budeme proti rušení tohoto úseku. Dolní Bousov je vstupní branou do Českého ráje a tento spoj z Bakova nad Jizerou slouží hlavně turistům, navíc už nyní jezdí jen dvakrát denně, a to pouze v sezoně od března do října,“ říká starosta Dolního Bousova Miroslav Boček.



„Budeme chtít zachování provozu alespoň během sezony. A pokud by se měl rušit, tak určitě s náhradou prostřednictvím autobusů,“ dodal starosta.

Začne jednání s obcemi

Správa železnic nicméně potvrdila, že již od krajského úřadu obdržela pracovní seznam, aby se zabránilo zbytečným výdajům do investic na tratích, kterým hrozí zrušení. Vedení kraje zároveň slibuje, že bude s jednotlivými obcemi ležícími na úsecích prověřovaných tratí v příštích týdnech jednat.

„Nyní zjišťujeme, zda byl návrh seznamu tratí, kde bychom přestali objednávat železniční dopravu, správně sestaven, a propočítáváme dopady jednotlivých kroků,“ uvedl Borecký.



„Prověřujeme další souvislosti, jako je turistický potenciál, vliv na život v obcích a podobně. Pokud dojdeme k finálnímu seznamu, tak jej projednáme s dotčenými obcemi, chceme znát jejich názor,“ říká Borecký.

Pravděpodobnost, že obce zvrátí finální rozhodnutí, pokud se například nebudou na provozu vlaků finančně podílet, je však zřejmě malá, kraj totiž potřebuje najít úspory.



„Tam, kde bychom rušili lokálky a kde by to dávalo smyl, by vlaky mohla nahradit autobusová doprava, protože zatímco náklady na jeden kilometr jízdy vlaku nás stojí 130 až 150 korun, v případě autobusu je to podstatně méně, 38 až 50 korun,“ srovnává krajský radní.

Tratě, které dalo hejtmanství na seznam k diskusi o zrušení, představují náklady kolem 35 až 40 milionů korun ročně. V celkovém pohledu, kdy kraj vynakládá na veřejnou hromadnou dopravu kolem 3,5 miliardy korun, to ale až tak významná částka není.



„Na druhou stranu jsme ve stavu, kdy musíme otáčet každou korunu. Hrajeme obecně o udržení stávajícího rozsahu veřejné dopravy. Určitě samotný jeden krok nás nezachrání, celková změna se musí skládat z vícero opatření,“ vysvětluje Borecký.

Za rok 2020 kraji vznikly na provozu veřejné dopravy kvůli pandemii covidu-19 ztráty ve výši přes 500 milionů korun a za letošek se počítá s podobnou částkou. „Vláda zároveň opakovaně deklarovala odmítnutí tyto ztráty jakýmkoli způsobem sanovat,“ uvedl náměstek.

Na železnici navíc budou potřeba další významné investice, povinné bude osazení vlakových souprav systémem ETCS, kromě toho jsou za hranicí své životnosti soupravy Regionova.