Do středočeských tratí se dala miliarda, nemůžeme je rušit, říká Havlíček

Podle ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) je třeba vzít v potaz sociální aspekt a investice do tratí v minulosti. „Kdyby postupovaly stejně i ostatní kraje, bylo by zrušeno 100 až 150 lokálních tratí,“ řekl dnes novinářům při návštěvě mladoboleslavského nádraží Havlíček.

„Budeme požadovat, aby ty tratě byly zachovány. Myslím si, že je k tomu obrovská podpora jak starostů, tak obyvatel a věřím, že střední Čechy dostanou rozum,“ dodal Havlíček s tím, že do tratí, které se mají rušit nebo omezovat, se v poslední čtyřech letech investovala miliarda korun.



„Takzvaná úspora 50 milionů vůči miliardě, kterou jsme do toho dali, je ekonomicky nerelevantní,“ prohlásil a dodal, že jde o zmařenou investici. „To je stejné, jako kdybychom postavili dálnici a za rok ji zavřeli jenom proto, že nám tam nevychází ekonomika,“ doplnil.

Zamýšlené omezení dopravy se týká například i tratě Mšeno-Mladá Boleslav, jejíž modernizace v nedávné době vyšla na stovky milionů korun.

Dále se omezení týká tratí Čisovice-Mníšek-Dobříš, Vlašim-Trhový Štěpánov nebo Rakovník-Kralovice. Někteří obyvatelé s tím nesouhlasí, vznikla protestní petice. Krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN) argumentuje propadem příjmů a enormním nárůstem nákladů na dopravní obslužnost. Havlíček namítl, že propad příjmů trápí i jiné kraje, provoz na tratích ale neomezují.

„Vyzveme kraj k jednání, připravují se na to kolegové náměstci. Já jsem připraven do toho vstoupit,“ uvedl. „Chápu, že každý to teď vnímá trošku jako předvolební boj, ale nutno říct, my jsme nevyvolali tu přestřelku. Kraj bez jakékoliv konzultace se rozhodl, že toto položí na stůl,“ tvrdí Havlíček. Narážel tím na skutečnost, že v čele hejtmanství je koalice STAN, ODS, Pirátů a Spojenců, zatímco vládu řídí ANO a ČSSD. Havlíček je v čele středočeské kandidátky hnutí ANO.

Ministerstvo včas nereagovalo, tvrdí kraj

Předseda krajského výboru pro dopravu Ondřej Lochman (STAN), který spolu s hejtmančiným náměstkem pro regionální rozvoj Jiřím Snížkem (Piráti) během Havlíčkova briefingu stál mezi novináři, namítl, že zástupci kraje na problémy s financováním lokálních tratí upozorňovali už před šesti měsíci, ministerstvo ale podle něj na žádosti o pomoc nijak nereagovalo.



Havlíček uvedl, že stát propad příjmů kompenzoval zvýšením výdajů na silnice druhé a třetí třídy a uvolňoval zdroje i na specifické problémy regionů.

„Musí se to dostat na pragmatickou úroveň, a to je ekonomika, je to otázka náhrad, myslím tím, kolik to bude stát kraj v rámci dopravy,“ řekl. V úvahu je podle něj třeba vzít nejen to, kolik kraj dostává na obslužnost na železnici, ale i to, kolik dostává na silnice druhé a třetí třídy a jak jsou na tom ostatní regiony. Podle ministra je potřeba se dívat na dopravní obslužnost jako na celek.

O problémech s tratěmi Havlíček poté s Lochmanem a Snížkem diskutoval cestou vlakem z Mladé Boleslavi do Mšena. Novinářům řekl, že chce postupně projet všech 12 tratí, na nichž chce kraj zrušit nebo omezit provoz.

V rámci hledání úspor na provoz veřejné dopravy chce vedení Středočeského kraje výrazně omezit dopravu na trati, která v minulých letech prošla nákladnou modernizací.