Vnitro předchází zmatkům. „Venkovany“ pustí do Brna, Plzeňany do Globusu

Pro účely krizového opatření budou okresy Brno-město a Brno-venkov sloučeny do jednoho celku. Uvedl to policejní mluvčí Pavel Šváb.



Neznamená to, že zcela zmizí silniční kontroly z území obou sloučených okresů, ty tam nadále mohou být a zastavovat auta. Například řidičům z Tišnova, tedy z okresu Brno-venkov, při přejezdu do Brna bude stačit pouze občanský průkaz, na rozdíl od obyvatel Adamova, který leží v okrese Blansko.

„Mění se pozice rezidentů Brno-město a Brno-venkov, kteří nebudou při přejezdu mezi těmito okresy omezeni podmínkami platnými například pro přejezd mezi okresy Břeclav a Hodonín,“ doplnil Šváb.

Podle poslankyně za ANO Taťány Malé, která žije v Lelekovicích na Brněnsku, se na ni obracela řada starostů i obyvatel.

„Jednala jsem s panem premiérem i panem ministrem vnitra Hamáčkem na základě hromady žádostí lidí, kteří žijí na Brněnsku, ale všechny vazby mají v Brně. Tyto okresy jsou propojené jako třeba okresy Prahy. Navíc pokud je cílem snížit mobilitu, tak je jistě lepší jet na nákup dva kilometry a přejet do jiného okresu než desítky kilometrů za cenu setrvání v jednom okrese,“ řekla Malá.



Na komplikace spojené s rozdělením okresů reagoval již dříve například starosta Březiny na Brněnsku Martin Habáň, který plánoval vládě odeslat výzvu a sbíral podpisy i dalších starostů.

O možnosti upravit zákaz cestování mezi okresy v místech, kde takové omezení nedává smysl, rozhodla v neděli vláda. Nově to řekl premiér Andrej Babiš.



Plzeňané budou moci do Globusu

Obyvatelé Plzně budou moci jezdit nakupovat do hypermarketu Globus v blízkosti městské čtvrti Košutka, přestože obchodní centrum je v okrese Plzeň-sever. O výjimce ze zákazu cestování mezi okresy dnes na webu informovala policie.

„Ministr vnitra dnes ve večerních hodinách udělil výjimku z omezení pohybu a pobytu osobám s místem trvalého pobytu nebo bydlištěm na území Plzně, kteří tedy mohou za účelem nákupu a služeb též do katastrálního území obce Chotíkov,“ informoval mluvčí plzeňské policie Pavla Burešová.

V hypermarketu tak budou moci nakupovat lidé ze severního Plzeňska i z okresu Plzeň-město, který končí těsně vedle obchodního centra.



Otázka nakupování v Globusu se o víkendu stala v Plzni a okolí jedním z nejdiskutovanějších témat. Kvůli zpřísněným opatřením, která vláda zavedla ke zmírnění šíření koronavirové nákazy, by do Globusu nesměli Plzeňané, kteří bydlí třeba jen pár stovek metrů od obchodu.

Při striktním dodržování pravidel by ale měli problém i obyvatelé severního Plzeňska. Jediná přístupová cesta k obchodnímu centru totiž vede přes kruhový objezd, který ale zčásti leží v okrese Plzeň-město, do něhož by neměli podle nařízení obyvatelé jiných okresů kvůli nákupům vstupovat.

Kvůli zhoršující se epidemické situaci vláda od pondělí zpřísňuje opatření, která mají zabránit šíření koronaviru. Kromě zákazu pohybu lidí mezi okresy, vyjma cest do zaměstnání, k lékaři nebo třeba na úřad, nařízení také ukládá lidem trávit volný čas včetně například procházek do přírody v místě bydliště.