Lidé se bojí darovat krev v nemocnici, zdravotníci za nimi vyjeli do firmy

Vybavení kanylami, dvěma odběrovými křesly a zkumavkami přijeli ráno zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) k brněnské firmě Renomia.



Na české poměry ojedinělý výjezdní odběr krve zorganizovali vůbec poprvé. A to kvůli neustále potřebným krevním transfuzím, jejichž zásoba se v době epidemie koronaviru tenčí.



Mnoho lidí se totiž obává jít darovat krev do nemocnic, kde by mohli přijít do kontaktu s někým nakaženým. Tým FN Brno proto využil nabídky samotných firem, které se k dárcovství přihlásily.

„Tuto akci jsme uspořádali díky dlouhodobějšímu zájmu ze strany středních a větších firem, které poměrně často chodí na hromadné odběry do nemocnice. A protože zájem roste, tak jsme si řekli, že bude jednodušší vzít pět zdravotníků a odběr realizovat přímo ve firmách,“ popisuje primářka Transfúzního a tkáňového oddělení FN Brno Hana Lejdarová.



Kvůli epidemii covidu se v mnoha firmách zaměstnanci na směnách střídají. Je tomu tak i v pojišťovací makléřské společnosti Renomia, kam odběrový tým FN Brno ve složení tří sestřiček, jedné sanitářky a jedné doktorky zamířil.

Dárci přišli ve dvou pracovních skupinách, aby se vyvarovali velkému shromažďování. Celkem se ve firmě přihlásilo 28 dárců, z toho 24 jich darovalo krev poprvé.

Akci organizovali půl roku

Ředitel brněnské pobočky Renomia Ivo Krajíček patří také mezi prvodárce. Pevně ale věří, že se on i jeho kolegové budou krev darovat i v budoucnu.

„V kolektivu jsme to vzali jako velkou výzvu, hlavně z toho důvodu, abychom pomohli v této složité době a také vyjádřili respekt pravidelným dárcům krve,“ říká Krajíček.

Přestože jsou výjezdní odběry pro nemocnici náročnější na organizaci a přepravu, hodnotí celou akci primářka Lejdarová velmi pozitivně.



„Zhruba půl roku jsme akci organizovali a nakupovali zařízení, co se dá převážet. Potřebovali jsme si ve firmě zařídit zázemí. Je to pro nás sice komplikovanější a dalo to víc práce, ale máme z toho ohromnou radost, protože je to oboustranně prospěšná věc,“ dodává.

Podle ní v České republice podobné odběry v terénu praktikuje třeba Ústřední vojenská nemocnice, která má k dispozici i speciálně uzpůsobený odběrový autobus pro potřeby armády.

„Výjezdní odběry nemají v České republice velkou tradici. Síť odběrových míst je velmi hustá a možnost darovat krev je lidem obecně dostupná. Zcela jiná je situace v USA a v dalších zemích, kde je tento způsob odběrů krve běžný. Světová pandemie vnesla do života společnosti zcela nové skutečnosti, kterým je nutné se pružně přizpůsobovat a ne čekat, až se věci vrátí do původních kolejí,“ poznamenává primářka.



Výjezd dvakrát do měsíce, a to i za cizinci

Vůbec nejvíce se aktuálně darování krve podle zdravotníků vyhýbají prvodárci. „Ti, kteří o darování krve uvažovali, se rozhodli to ještě odsunout na pozdější dobu. Nemocnice ale krev nutně potřebují, proto jsme se rozhodli vyjít organizacím vstříc a nabídnout jim pohodlnější a časově méně náročnou formu odběru přímo v zaměstnání,“ doplňuje Lejdarová.



Prvodárkyní byla v Renomii i Jana Oberreiterová. „Pocity po darování mám úplně euforické. Já osobně jsem se darování krve velmi bála, proto jsem taky nikdy na darování nešla, ale díky tomu, že jsme do toho šli společně, jsem se odhodlala. Překvapilo mě, jak profesionální tým sem přijel. Bylo to velmi pozitivní a byla tu velmi přátelská atmosféra,“ pochvaluje si Oberreiterová.

Zaměstnanci nemocnice do této firmy vyjedou znovu. Zatím stíhají výjezdové odběry provádět jen dvakrát do měsíce, ale pokud bude zájem nadále růst, jsou připraveni vše naplánovat tak, aby mohli vyjíždět častěji. A počítají i s anglicky mluvícími dárci, kteří se přihlásí z početných mezinárodních brněnských firem.

„Předpokládám, že budeme spolupracovat dlouhodobě a že štafetu předáme dál. Doufám, že už se nebude psát o tom, jak je nedostatek dárců, ale naopak, že je dárců hodně,“ uzavřel Ivo Krajíček.