Dominik Hašek jako kandidát za KSČM? Hokejista Filipovu nabídku odmítl

Vojtěch Filip reagoval na výtku od Haška vůči Milanu Hniličkovi, který povede Národní sportovní agenturu. Předseda komunistů napsal, že nezpochybňuje Haškovy zásluhy pro český hokej, ale pokud by si myslel, že by agenturu vedl lépe, musel by se sám aktivně zapojit do politiky. „Pokud chce, nabízím kandidaturu za KSČM do Senátu,“ dodal.

Filip však vycházel ze slov, která Hašek pronesl v satirickém pořadu Štastné pondělí na Seznam.cz.

Bývalý reprezentant a držitel zlaté olympijské medaile však tuto nabídku využít nechce. „Nemám zájem,“ napsal pro iDNES.cz a dodal, že ani nemá aktuálně v plánu za nějakou politickou stranu kandidovat.

Na Twitteru také v reakci na Filipovu nabídku napsal, že je nejspíš prvním bývalým reprezentantem, kterému bylo po revoluci v roce 1989 nabídnuto členství v KSČM.

Na to Filip reagoval slovy, že tak to vyloženě nemyslel. „Vážený pane, v tomto prvenství nemáte. Také jsem Vám nenabízel členství v KSČM, ale jen možnost kandidovat za KSČM do Senátu,“ napsal.

Šéf komunistů také dodal, že KSČM, která vznikla v roce 1990, je podle něj mnohem lepší než ostatní politické strany. „Má lepší historii než současné strany právě v Senátu,“ uvedl pro iDNES.cz a dodal také, že se Dominikem Haškem rád sejde.



V politice se již angažovalo několik bývalých hokejistů. Za ČSSD byl například poslancem Jiří Šlégr. Milan Hnilička, který nyní povede zmíněnou sportovní agenturu, je od roku 2017 poslancem za hnutí ANO.