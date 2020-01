Jste jako Sládkovi republikáni, obvinil Filip Piráty. Demagogie, odpověděli

Vystoupení vesměs pirátských poslanců zabralo zhruba polovinu dopoledního bloku debaty o písemných interpelacích. Jejich dotazy mířily na premiéra Andreje Babiše z ANO, který se ale z dopoledního jednání Sněmovny omluvil. I tato skutečnost se stala terčem kritiky Pirátů.



Filip se do Pirátů opřel potom, co jejich poslankyně Olga Richterová vystoupila s dotazy na Babiše ohledně slev na jízdném. Chtěla vědět, proč se nevztahují i na invalidní důchodce.

Předseda KSČM pirátské poslance nařkl z toho, že jejich cílem je zřejmě zabránit poslancům ostatních stran probrat jejich interpelace s ministry, kteří jsou přítomní.

„To je opravdu nechutné,“ řekl Filip. Richterová se podle něho navíc neměla obracet na premiéra, ale na věcně příslušného ministra. „I ostatní poslanci mají své voliče a mají právo se ptát,“ uvedl.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš oponoval, že slevy na jízdném pro studenty a seniory vymyslel premiér, vystoupení Richterové bylo věcné a Filip by je neměl emotivně a sprostě hodnotit. „Co předvedl místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip, to je naprostý vrchol demagogie,“ prohlásil pirátský poslanec Jan Lipavský.

Filip pak opět vysvětloval, že se nijak nezastává nepřítomnosti premiéra, ale zastává se ostatních poslanců, kteří chtějí debatovat o svých interpelacích. Ve Sněmovně se podle něho odehrává něco podobného, co v ní předváděli ve druhé polovině 90. let poslanci Sládkova Sdružení pro republiku - Republikánské strany Československa. „Občané to odměnili tím, že je v roce 1998 už do Poslanecké sněmovny nezvolili,“ podotkl.

Filip připomněl, že Piráti předložili dvě desítky shodných písemných interpelací na Babiše. Piráti se v nich tážou, zda na ně do Sněmovny ještě někdy přijde. Babiš odpověděl, že se letos určitě uvidí.