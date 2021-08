Veřejné propírání nás v kampani poškozuje, reaguje na kritiku Ferjenčík

O návrhu jeho kolegy, aby Ferjenčík skončil, se média dozvěděla právě díky tomu, že diskusní fórum Pirátské strany je přístupné všem - tedy nejen členům strany.

„Každou chybu, co udělám, mám na talíři třikrát, jednou tady, jednou v médiích a jednou, když se mě na to ptají kamarádi u oběda,“ napsal poslanec. Nemyslí si, že to je dobré z marketingového hlediska, když spor o něj takto Piráti řeší.

Ferjenčík napsal, jakou chybu dělají Piráti z pohledu voličů. „Nelíbí se jim, že řešíme z jejich pohledu marginálie místo zásadních věcí,“ uvedl.

Z pohledu veřejnosti řešíme uhlíkovou stopu nanuků místo zásadních věcí, píše poslanec

„Z pohledu veřejnosti řešíme jen témata, ve kterých jsme unikátní. Svobodu volby u přechylování u žen, manželství pro všechny, jak jsou konzervy v parlamentu děsný, podmínky pro drogově závislé, uhlíkovou stopu nanuků,“ vyjmenoval několik příkladů, se kterými si teď lidé Piráty spojují. Proto podle Ferjenčíka odcházejí voliči převážně ke koalici Spolu. Tu tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

Poslanec se také ohradil, že mu stranický kolega Adam Jaroš, který chce dosáhnout sesazení Ferjenčíka, předhazuje protežování jeho sestry, poslankyně a první místopředsedkyně Pirátů Olgy Richterové.

„To, že jsi do toho zatáhl Olgu, která je první místopředsedkyně strany, a ve sněmovně má celou řadu úspěchů a výsledků považuju za mimořádnou podpásovku,“ ohrazuje Ferjenčík na stranickém fóru Pirátů, kde mohou „propírání“ vnitřních sporů sledovat média i kdokoli z veřejnosti.