Lukrativní pozemky Brna skončily u advokáta Faltýnkova známého miliardáře

Faltýnkův dobrý přítel a miliardář Pavel Hubáček za přispění Faltýnkových lidí v ANO vyfoukl státu stamilionové strategické akcie firmy ČD Telematica.

MF DNES nyní zjistila, že společnost napsaná na Hubáčkova advokáta bodovala na úkor státu i v dalším případě. A opět to odmávli politici ANO blízcí Faltýnkovi.

Lukrativní a jinak nedobytné městské pozemky za desítky milionů v centru Brna magistrát směnil s firmou, kterou následně převzal Hubáčkův právník. Směnu podepsal primátor Petr Vokřál (ANO) a vyjednal tehdejší majetkový náměstek Brna Richard Mrázek (ANO). Oba do politiky přivedl Jaroslav Faltýnek.

Finančně navíc celou transakci zastřešila úvěrová společnost, která na podnikání nedávno půjčila i synovi Faltýnka. Vede ji člen ANO z Olomoucka, Faltýnkova mateřského kraje.

„Toto slyším poprvé, nic o tom nevím a nikdy jsem na toto téma nejednal,“ řekl MF DNES Faltýnek.

Hala pro 12 500 diváků

Celý příběh odstartoval v roce 2017 ziskem titulu po 51 letech hokejovou Kometou. Politici ANO v Brně chtěli titul slavit iniciováním stavby obří hokejové haly. A získali dokonce i podporu svého stranického šéfa Andreje Babiše.

„V Brně na hokeji je super atmosféra. Potřebují nový stadion pro 12 500 diváků. Viděl jsem projekt, udělám maximum pro jeho prosazení,“ oznámil tehdejší ministr financí Babiš.

Euforie ze sportovního úspěchu ovšem odstartovala i šachování s městskými pozemky. Proužek půdy pod zamýšlenou stavbou v lokalitě Za Lužánkami totiž tehdy vlastnila nenápadná brněnská společnost Eiskon Develop. Brno však od ní pozemky nevykoupilo. Místo toho přistoupilo na směnu. Firma Eiskon od města výměnou získala více než deset tisíc metrů čtverečních pozemků v blízkosti centra města.

Majetkový náměstek Mrázek se chlubil, jak byla směna pro Brno výhodná. V minulosti podle něj firma chtěla za svůj pozemek i dvojnásobek jeho hodnoty

„Je zjevné, že podmínky dojednané v současnosti jsou pro město Brno výrazně výhodnější než varianty navrhované v předchozích letech,“ prezentoval to Mrázek.

Pozemky Eiskonu pod zamýšleným stadionem podle posudků, které si magistrát zadal, měly hodnotu zhruba 11 milionů. Městská půda přibližně 65 milionů. Eiskon se tak zavázal 54 milionů městu doplatit.

Tajemný věřitel, který založil i Faltýnkova syna

S financováním zmíněné transakce by mohla mít firma problém, protože podle účetních závěrek byla prakticky neaktivní, a tak si na takový obchod nemohla vydělat. Do hry však vstoupila olomoucká firma Vitacredit, která Eiskonu horentní sumu ochotně půjčila, ač na svém webu běžně nabízí podnikatelské úvěry pouze do tří milionů korun. Politici ANO tak směnu pozemků s firmou mohli dokončit.

Kdo se stal tajemným věřitelem, není jednoduché zjistit. Vitacredit v té době vlastnila kyperská firma. Dnes je jako jediný akcionář uveden Zdeněk Chmela – zastupitel ANO v Moravském Berouně na Olomoucku.

MF DNES navíc už informovala, že stejná olomoucká úvěrová firma štědře založila také Faltýnkova syna Jiřího, když vloni těsně před volbami v Brně za takřka 10 milionů korun kupoval developerský projekt od vlivného podnikatele amístního politika ODS.

„Odkud peníze na účet města dorazily, jsme se nezajímali. Bylo pro nás důležité, že získáme pozemky nezbytné pro stavbu stadionu,“ řekl MF DNES exprimátor Vokřál. Kategoricky vyloučil, že jednání ovlivňoval Faltýnek.

Faltýnek mladší na svém koupeném pozemku plánuje stavět byty a zhodnotit je. Majitel Eiskon Martin Hvězda, který se jinak živí prodejem zařízení pro cukrárny, si ale svou novou lukrativní půdu od města dlouho neužíval. Měsíc po podepsání smlouvy s městem firmu přepsal na jiného brněnského podnikatele. A za čtvrt roku pak už byl v obchodním rejstříku jako vlastník zapsaný olomoucký právník Jiří Kňáva.

Ve hře právník miliardáře

Kňáva přitom ve velkém pracuje pro skupinu Unicapital miliardáře Hubáčka. Je například jednatelem developerského projektu, který je nazvaný Stodůlky Property Park.

V Kňávově domě také sídlí nadace Společně pro děti, v níž se angažuje Barbora Hubáčková a jejím generálním partnerem je právě banka Creditas.

Kňávova další firma pak sídlí na stejné adrese v pražských Nuslích jako společnost, které patří byt, v němž v Praze žije Jaroslav Faltýnek. Na propojení Faltýnka a Hubáčka prostřednictvím bytu už dříve upozornil deník Právo.

Proč Hvězda pozemky obratem po jejich získání prodal a jak sehnal věřitele, říci nechtěl.

„Já už jsem tohle podnikání dávno opustil. Odpovídat nebudu. Napíšete z toho nějakou koko**nu,“ řekl Hvězda a položil telefon.

„Společnost Eiskon Develop pro nikoho nespravuji,“ tvrdí Kňáva. Na nákup mu podle obchodního rejstříku 67 milionů půjčila Hubáčkova banka Creditas. Co s pozemky bude dělat, komentovat odmítl.

Faltýnkovi lidé: Jsme překvapení

Náměstek Mrázek MF DNES řekl, že o tom, že se pozemky dostaly až k člověku od miliardáře, který je dobrým přítelem jeho politického „stvořitele“, prý nevěděl.

„Tuhle informaci mi říkáte jako první. Pan jednatel Hvězda nám říkal, že na pozemcích plánuje zčásti vlastní podnikání. Zčásti jiný byznys. Je pro mě překvapivé, že se jich tak rychle po směně zbavil,“ uvedl Mrázek.

Ten je zároveň dobrým přítelem vlivné postavy brněnského ANO Jiřího Švachuly, kterého policie považuje za ústřední postavu korupční kauzy stamilionové manipulace zakázek v Brně. A zároveň za toho, kdo zprostředkoval schůzku mezi Faltýnkem a šéfem antimonopolního úřadu Petrem Rafajem, na které se domlouvali na ovlivnění miliardového tendru na mýto.

Na směnu dělala posudek firma zaměstnávající Faltýnka

Není to přitom jediná směna, kterou hnutí ANO v Brně chtělo v souvislosti s hokejovým stadionem iniciovat. Potom, co získal pozemky Eiskon, chtěli protlačit směnu dalších firem podnikatele Libora Procházky za jedny z nejdůležitějších městských historických domů ve středu města za stamiliony. Vycouvali až poté, co se vzbouřili voliči.

MF DNES navíc upozornila, že posudky, které ohodnotily adekvátnost této transakce, dělala auditorská firma, v níž v té době pracoval Jiří Faltýnek (ANO). Ten se hájil, že k těmto odhadům neměl ve firmě přístup a nijak do nich nezasahoval.

Hokejový stadion nakonec bude nejspíše stát jinde. Nová koalice vedená ODS plány přesunula na pozemky městského výstaviště.