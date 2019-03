Syn Faltýnka koupil vilu od stíhaného. A Brno mu dalo stamilionové zakázky

Zatímco dvojka hnutí ANO Jaroslav Faltýnek se brání nařčením, že by se podílel na manipulaci miliardového tendru na mýto, MF DNES zjistila, že jeho syn Jiří má velmi blízko k lidem, které nyní detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu stíhají v druhé větvi kauzy.

Brněnského podnikatele Ivana Trunečku, který podniká s otcem, policie podezřívá, že jeho stavební firma se podílela na manipulaci zakázek v městské části Brno-střed. Firmy Trunečků jsou ovšem podivuhodně úspěšné i ve stamilionových tendrech městské firmy Teplárny Brno.

Jiří Faltýnek byl nejprve místopředsedou představenstva a následně šéfem dozorčí rady miliardové veřejné společnosti. Rok poté, co ve vedení Tepláren zasedl, si od firmy, v níž dnes figuruje Ivan Trunečka starší, podle katastru nemovitostí pořídil luxusní vilu ve Vranově u Brna. Nově postavený dům stojí na kraji obce s výhledem na louky a lesy.

Faltýnek mladší ho dle kupní smlouvy koupil rozestavěný jen za 1,8 milionu. Za exkluzivní osmisetmetrový pozemek pak dal dalších 3,5 milionu. Dům je nyní zatížený hypotékou v podobné výši. Samotný Trunečka a jeho firma vlastní dva domy ve stejné ulici.

Nákup vily od Trunečků a jejich úspěchy v zakázkách vypisovaných společností, kterou Faltýnek řídil, ale podle syna šéfa poslaneckého klubu ANO nesouvisejí.

„Pana Trunečku samozřejmě znám. Dělal mi dům, což je veřejná informace. V Teplárnách jsem nebyl v pozici, kdy bych mohl zadávání veřejných zakázek jakkoliv ovlivnit. Hnutí ANO tam naopak nastavilo protikorupční opatření,“ řekl MF DNES Jiří Faltýnek.

A zároveň zdůraznil, že policisté ho při razii minulý týden vůbec nekontaktovali. Policejní zájem popírají i samotné Teplárny.

Není to jediná propojka Faltýnka na Trunečku. Faltýnek vloni založil dvojici firem. Obě dle obchodního rejstříku sídlí v budově někdejší ubytovny v brněnské Poděbradově ulici. Tu spoluvlastní opět Trunečkova firma.

Trunečku, ani jeho otce se MF DNES od čtvrtka kontaktovat nepodařilo. Do vazby ho ale dle dostupných informací soud neposlal. Zato tam putovala dvojice dalších přátel Faltýnka.

„Je to komplot proti ANO“

Jak je patrné z registru smluv, Trunečkovy společnosti jen za poslední tři roky získaly v Teplárnách zakázky za stamiliony. Další desítky milionů pak poslala městská část Brno-střed. Zde má Faltýnek blízko ke stíhanému Jiřímu Švachulovi (ANO), který má na starosti investice a městské nemovitosti.

„Pracovně jsme s Jirkou nikdy do kontaktu nepřišli, ale jsme přátelé přes deset let. Připadá mi neuvěřitelné, že by měl být v nějakém zločineckém spiknutí. Znám ho jako člověka, který odvedl pro Brno spoustu práce,“ bránil Švachulu už ve čtvrtek Jiří Faltýnek s tím, že policejní akci, na níž se podílejí stovky elitních detektivů a dozoruje ji vrchní státní zastupitelství v Olomouci, považuje za komplot proti ANO před eurovolbami.

Švachula po razii skončil v sobotu ve vazbě nejen kvůli policejnímu podezření, že jako místostarosta přiklepával zakázky spřáteleným firmám. Zároveň dle policejní konstrukce měl být spojkou, která zprostředkovávala kontakt mezi Jaroslavem Faltýnkem a šéfem antimonopolního úřadu Petrem Rafajem za účelem ovlivnění rozhodování o mýtu ve prospěch firmy Kapsch.

Policisté Švachulu dlouhodobě odposlouchávali. Do vazby putoval i další známý Faltýnka juniora – šéf investičního odboru Brno-střed Petr Liškutin, který je zodpovědný za procesování zakázek v městské části pod patronací Švachuly. Liškutin stejně jako Jiří Faltýnek pochází z Brna-Ivanovic a po Faltýnkovi přebíral šéfování tamní buňky ANO. Nyní Liškutin v Ivanovicích dělá místostarostu.

Statisíce z veřejných peněz

Faltýnek mladší se ovšem z ivanovické buňky bleskově vypracoval. O jeho otci, šéfovi poslaneckého klubu ANO, se v kuloárech hovoří jako o muži, který má na brněnskou buňku hnutí zásadní vliv. Právě on pro brněnskou politiku objevil pozdějšího primátora Petra Vokřála (ANO).

A MF DNES už v roce 2015 informovala, že synovi Faltýnka brněnští straníci přiklepli dvě funkce placené z veřejných peněz. Statisíce bral jako asistent brněnského poslance Rostislava Vyzuly (ANO) a jako místopředseda představenstva Tepláren Brno. Do městské firmy si sedl navzdory předvolebním slibům hnutí, že na podobné posty nebude dosazovat politiky.

Jakmile redakce na záležitost upozornila, šéf ANO Andrej Babiš Faltýnkovi mladšímu nařídil, aby svá angažmá ukončil. Ten skutečně skončil v představenstvu Tepláren, aby obratem začal šéfovat jejich dozorčí radě. Po volbách, v nichž magistrát převzala ODS, je už v dozorčí radě jen jako řadový člen. Asistenta Vyzulovi ale dělá dodnes.

Klíčový odhad pro město vedené ANO

Zároveň Faltýnek pracoval jako auditor ve společnosti A&CE. A i tato společnost bodovala v zakázkách pro Brno. Když politici hnutí přišli s nápadem, že mimořádně cenné historické domy v centru města smění s kontroverzním podnikatelem za pozemky pro fotbalový stadion, který slíbili voličům, na posvěcení toho, že obě věci mají podobnou hodnotu, si najali právě A&CE.

Smlouvu za město podepsal tehdejší náměstek Richard Mrázek (ANO), kterého na kandidátku brněnští straníci předtím napsali na pokyn Jaroslava Faltýnka. Mrázek je zároveň dobrým přítelem dnes stíhaného Švachuly.

„Vypsali jsme výběrové řízení, do kterého se přihlásilo více subjektů. Kritériem byla nejnižší cena. Proto uspěla společnost A&CE, jejíž nabídka byla s velkým náskokem nejnižší,“ vysvětloval svůj krok tehdy Mrázek. Město si přitom podle něj ihned vymohlo, že Faltýnek nebude mít k posudkům pro Brno přístup.

Firma A&CE má ovšem dlouhodobě ještě jiného klíčového zákazníka. Ve velkém vytváří ze zákona nezávislé posudky i pro firmy koncernu Agrofert, kde byl Faltýnek starší ještě do roku 2016 předním manažerem. Jedna z dceřiných firem připravovala i účetní závěrky Čapího hnízda.

Když MF DNES na průnik zájmů A&CE upozornila, Jiří Faltýnek v soukromé firmě skončil.

Developer Faltýnek junior

A před rokem následně založil dvě firmy s milionovým základním kapitálem pojmenované Fal-Co Development a Fal-Co Real Estate, které sídlí v Trunečkově domě.

Vloni těsně před volbami prostřednictvím Fal-Co koupil za takřka 10 milionů korun budovu a velký pozemek s vyřízeným povolením na další stavby v brněnské městské části Žebětín.

Transakci udělal s překvapivými lidmi. Pozemek mu prodala společnost KB Plus, sponzor ODS. Firmu vlastní nynější náměstek brněnské primátorky Markéty Vaňkové Robert Kerndl. Sama Vaňková jako právnička převod prováděla. Po volbách paradoxně právě Vaňková a Kerndl ANO obešli a poslali ho do opozice, což šéf hnutí Andrej Babiš nazval megapodrazem.

Ale Kerndl se po sestavení koalice bez ANO stal šéfem představenstva Tepláren, odkud dále tečou miliony Faltýnkovu známému Trunečkovi. Trunečka zakázky od města dostával už za předchozí vlády ODS.

„Pozemek jsem našel na inzerát. Byla to náhoda. Měl tu výhodu, že byl s vyřízenými stavebními povoleními. Politiku a byznys nejde směšovat,“ uvedl Faltýnek junior na dotaz MF DNES.

To, aby Faltýnek mohl pozemky od špičky brněnské ODS koupit, mu umožnil úvěr od olomoucké firmy Vita Credit, kterou ještě krátce předtím ovládala struktura kyperských firem s neznámým vlastníkem. Dnes společnost řídí Zdeněk Chmela – předseda finančního výboru za ANO v Moravském Berouně na Olomoucku, domácím kraji Jaroslava Faltýnka.

Co s vyšetřovanými členy hnutí?

A jeho syn rozšířil svůj záběr i na jihomoravské hejtmanství. Působí totiž jako šéf majetkové komise kraje, i když do zastupitelstva nekandidoval. Resort má jako náměstkyně na starosti Taťána Malá (ANO).

A právě tato šéfka krajské buňky ANO, která musela před časem kvůli plagiátorské aféře své diplomové práce o chovu králíků odstoupit z postu ministryně spravedlnosti, nyní řeší, jestli proti stíhaným spolustraníkům zakročí. A to spolu s šéfem podřízené brněnské buňky Pavlem Dvořákem. Ten MF DNES v pátek připustil, že i s ním mluvila policie. Zda měl domovní prohlídku, komentovat odmítl.