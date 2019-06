České občanství pro děti a vnuky emigrantů. Parlament jim usnadnil cestu

Novela počítá s tím, že potomci emigrantů by mohli nabýt české občanství prohlášením. Stejnou úpravu navrhovalo ministerstvo vnitra už v roce 2013. Neprošlo to ale kvůli argumentu, že k českému občanství by se mohli dostat i lidé, kteří třeba ani neumějí česky a nikdy tu nebyli. Stejně argumentuje komunista Zdeněk Ondráček.

Zastánci novely ale argumentovali tím, že děti krajanů jsou vychovávány k hrdosti na vlast svých předků a v lásce k české kultuře, jak uvedla exministryně spravedlnosti za ANO Helena Válková. Podle ministerstva vnitra by se novela mohla týkat řádově stovek lidí.

Před přijetím novely varoval Radek Koten z hnutí SPD. Podle něho není zřejmé, kolik lidí by úpravy využilo a zda by se nesnažili pouze získat výhody českého systému sociálního zabezpečení.

Problémy s občanstvím rodiny rozdělilo

Senátoři s úpravou přišli kvůli tomu, že platné znění zákona se zavedením možnosti dvojího občanství mnohdy rodiny krajanů rozdělilo. „Jedno dítě, které se narodilo před možností dvojího občanství, má jiné státní občanství než dítě, které se narodilo po tomto datu,“ argumentují senátoři v čele s předsedou komise pro krajany Tomášem Czerninem.

Postihlo to především rodiny, které musely odejít z bývalého Československa po komunistickém převratu v únoru 1948.

Zájemci o české občanství by k prohlášení musejí přiložit doklad prokazující datum a způsob pozbytí československého nebo českého občanství jednoho z rodičů nebo prarodičů.