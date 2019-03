Bohaté Rusky rodí v USA kvůli občanství pro děti. Trump to chce zarazit

„Za 30 tisíc dolarů (asi 684 tisíc korun) bychom nemohli našemu dítěti koupit byt anebo udělat pro něj něco pořádného. Ale mohli jsme mu dát svobodu. A to je super,“ říká podle agentury AP Olga Zemljanajová, která v prosinci porodila dceru a zůstala na jihu Floridy, dokud dítě nezískalo americký pas.

Zemljanajová strávila v nemocnici dvě noci a pochvalovala si, že to bylo „jako v dobrém hotelu“. Na rozdíl od ruských porodnic ji překvapilo, že ji americká sestra dala vybrat z jídelníčku: „Když řekla, že mají jako zákusek čokoládový dort, myslela jsem, že jsem v ráji.“



Pobyt v ráji ale rozhodně není zadarmo. Rodičky, které se chystají do USA, platí přinejmenším 20 tisíc dolarů (asi 460 tisíc korun) a občas i více než 50 tisíc dolarů (asi 1,14 milionu Kč) zprostředkovatelům, kteří se postarají o cestovní doklady, ubytování a pobyt v porodnici, často na Floridě.

Finančně je to opravdu velice nákladné, ale děti budou odměněny příležitostmi a výhodami, které jsou jejich vrstevníkům v Rusku nedostupné. Jednou se to může hodit i rodičům. Výši nákladů může mírnit floridské podnebí a luxusní péče, tolik odlišná od neutěšeného stavu v ruských porodnicích.



Prezident Donald Trump se vyslovil proti ustanovení ústavy Spojených států, která dává právo nabýt americké občanství narozením na americké půdě. Slíbil, že tuto praxi ukončí, ačkoliv právní experti se přou o to, zda to skutečně dokáže.

„Porodní turistika“ nejen v Rusku

Rusky jsou ve vlně „porodní turistiky“, v níž jsou silně zastoupeny i ženy z Číny a Nigérie. Ačkoli se již vyskytly případy zatčení operátorů agentur porodní turistiky kvůli podvodům s vízy či daňovým únikům, přicestovat do USA kvůli porodu je v zásadě legální. Rusky, které AP zpovídala, tvrdily, že své záměry čestně oznámily ve vízovém dotazníku a že i ukázaly smlouvy s lékaři a klinikami.

Nejsou k dispozici přesné údaje, kolik cizinek cestuje do USA kvůli porodu. Nevládní organizace Centrum pro imigrační studia, naladěná proti přistěhovalectví, odhaduje, že v roce 2012 porodilo v USA přibližně 36 tisíc cizinek, které následně odcestovaly.

Ruský kontingent je zjevně veliký. Anton Jachmenev ze společnosti Miami Care, která tyto cesty organizuje, řekl AP, že ročně využije jeho služeb asi 150 ruských rodin a že jen v této oblasti působí asi 30 podobných společností. Jižní Florida je populární mezi Rusy nejen kvůli podnebí, ale i kvůli velké ruskojazyčné komunitě. Městu Sunny Isles Beach u Miami se dokonce přezdívá „Malá Moskva“.

Je to výsměch občanství

Americký pas skýtá mnoho výhod. Jakmile dítě dosáhne 21 let, může požádat o „zelenou kartu“ pro své rodiče. Dává také držiteli více možností cestovat než pas ruský: Američané se mohou bez víz podívat do více než 180 zemí, Rusové pouze do 80. Cesty do USA s ruským pasem často vyžadují náročný pohovor kvůli udělení víz. Jen dojednat si schůzku na pohovor může trvat měsíce.



Někteří Rusové se bojí, že napětí mezi Moskvou a Západem by mohlo omezit cestování. „Kvůli narůstajícímu konfliktu se lidé chtějí preventivně zabezpečit před možností, že by zavřeli hranice. Člověk by měl mít pas jiné země, aby mohl odejít,“ míní novinář Ilja Žegulev z ruského serveru Meduza se sídlem v Lotyšsku, velmi kritického vůči Kremlu. Loni Žegulev prodal dvě auta, aby mohl zaplatit cestu do Kalifornie, kde jeho žena porodila.

Trump se loni na podzim zmínil, že uvažuje o opatřeních, která by zrušila udělování amerického občanství dětem narozeným cizincům na americkém území. Žádná opatření ale přijata nebyla.

Nevládní organizace na ochranu občanských práv American Civil Liberties Union a i bývalý předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan, který obvykle podporuje Trumpa, míní, že tuto praxi nelze na pokyn ukončit. Spolky, které se zasazují za omezení přistěhovalectví, tvrdí, že je to škodlivá praxe. „Je to výsměch občanství,“ zdůraznil ředitel Centra pro imigrační studia Mark Krikorian.

Většina rodin, které si mohou dopřát Jachmenevovy služby, má měsíční příjem vyšší než 300 tisíc rublů (asi 106 tisíc korun), což v Americe představuje průměr, ale v Rusku desetinásobek průměrné mzdy. Jachmenev čeká, že zájem o porodní turistiku poroste. Jeho byznys zažil propad, když rubl v roce 2015 ztratil polovinu ze své hodnoty, ale „teď se to vrací zpět“.