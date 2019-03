Občanství je vážná věc, kritizoval Salvini odměnu pro odvážného chlapce

Občanství je vážná věc, a ne vstupenka do lunaparku, reagoval na to Salvini. Oba třináctiletí hoši, Egypťan Ramy a Maročan Adam, se narodili v Itálii imigrantům, ale o občanství mohou požádat až v osmnácti letech. Zákon ius soli (právo místa), tedy právní zásadu, podle které dítě nabývá státní občanství státu, kde se narodilo, se naposledy pokusila prosadit levicová Demokratická strana v roce 2017.

Třináctiletému Ramymu se podařilo před únoscem ukrýt svůj mobilní telefon. Posléze předstíral, že se arabsky modlí a dal přitom vědět svému otci, co se děje. Své matce pak zavolal i Adam. Zalarmovaným policistům se podařilo autobus lokalizovat, upoutat pozornost řidiče a děti evakuovat zadními dveřmi.

Obou chlapců si od minulého týdne hojně všímají italská média, objevili se v televizi, kde prozradili, že v dospělosti chtějí k policii a do armády. Jejich rodiče veřejně požádali o to, aby jim bylo uděleno italské občanství.

Salvini nechce plýtvat občanstvím ani otevírat debatu

„Případ ověřujeme. Teď musíme prostudovat dokumenty a pak to vyhodnotíme,“ řekl k případu Ramyho ihned po incidentu Salvini. Ramy ale v poskytovaných rozhovorech připomíná, že pomoc zavolal i jeho kamarád Adam a že občanství by si zasloužili všichni, kteří se v autobuse chovali statečně.



„O to se může pokusit, až ho zvolí do parlamentu. Prozatím si vystačíme s nynější podobou zákona o občanství,“ reagoval rázně Salvini, podle kterého se debata o právu místa v žádném případě otevírat nebude. V pondělí totéž zopakoval před novináři a dodal, že se s Ramym rád setká mimo kamery.

Kritika se na ministra vnitra snesla zejména z levé strany politického spektra. „Nechci tyto věci zametat pod koberec, jak to dělají jiní - je to složitý problém. Salviniho odpověď ‚nech se zvolit‘ mi nedává smysl. Je to způsob, jak z debaty utéct,“ myslí si milánský starosta Beppe Sala z Demokratické strany.

Podle deníku La Repubblica má v Itálii stejný problém jako Ramy a Adam milion dětí. Ve školách je to každý desátý, v těch mateřských a základních se jejich četnost zvyšuje. Nejvíce z nich pochází z Rumunska a Albánie.

