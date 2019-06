Čtvrtstoletí české ekologie: Stovky miliard šly hlavně na vodu a ovzduší

15:18 , aktualizováno 15:18

Do péče o životní prostředí se za čtvrt století investovalo 655 miliard korun. Většinu z toho zaplatily podniky, které se na celkovém balíku investic podílely 403 miliardami korun. Vyplývá to z publikace agentury CENIA, která sesbírala data o ekologii od roku 1993 do roku 2017.