Znečištění vzduchu ovlivňuje ženskou plodnost, má vliv na počet vajíček

6:52 , aktualizováno 6:52

Pokles aktivity ženských vaječníků souvisí se znečištěním ovzduší. Vyplývá to z nového výzkumu, podle kterého environmentální faktory ovlivňují ženské reprodukční orgány. Pokud by byl vliv trvalý, mohl by podle odborníků zkrátit ženám úsek života, ve kterém mohou mít děti a přiblížit menopauzu. Konkrétním dopadem na plodnost se ale studie nezabývá.