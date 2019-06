Vodáci by si měli pospíšit. Hlavní trasy jsou sjízdné, ale hladiny řek klesají

„Na většině míst jsou stavy normální, ale na některých místech už pozorujeme nízké průtoky,“ říká mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán. I když to vypadalo, že květnové a červnové deště byly intenzivní, následky dlouhodobého sucha se jim na řekách podařilo zastavit jen na chvíli. O něco lepší je situace ve vodních nádržích, tam deště většinou vodu doplnily.



„Spíš to vypadá, že sucho přetrvává, pravděpodobně to bude mít vliv i na vodáckou sezonu,“ doplňuje Roldán. Silné rychlé bouřky vodákům nepomůžou. Aby se znovu naplnila koryta řek, byly by podle vodohospodářů zapotřebí asi dva týdny mírných táhlých dešťů. S takovým počasím však aktuální předpovědi nepočítají.

Stavy řek jsou přesto prozatím alespoň na nejoblíbenějších trasách pro vodáky příznivé. Nejpopulárnější část Vltavy od Vyššího Brodu je plně sjízdná. Dobře je na tom také střední a dolní Sázava, Berounka je sjízdná celá. Naopak Lužnice už je na většině toku několik centimetrů pod limitem splavnosti. Vodáci se na ní svezou jen na krátkém horním úseku.

Popularita vodáctví na tuzemských řekách stále roste. „Na vodu v dnešní době jezdí okolo osmi set tisíc lidí ročně,“ říká Petr Ptáček, předseda Asociace vodní turistiky a sportu. Královnou masového vodáctví je už dlouhodobě Vltava. Podle asociace ji každý rok sjede 350 tisíc lidí.

Rozbité jezy a vodní válce

Vodní radovánky však nejsou bez rizika. Největší nebezpečí hrozí na řece u jezů. V databázi nebezpečných jezů jich aktuálně vodáci evidují 147. Nedoporučují se hlavně rozbité vodní stavby, ze kterých trčí například kusy železa, ale také jezy, které jsou sice po technické stránce v dobrém stavu, jenže tvoří nebezpečné vodní válce. Ty mohou člověka vtáhnout do silného protiproudu, ze kterého se už nemusí dostat nad hladinu. Ze všech problematických jezů jich je nejvíc na jihočeské Lužnici, ale také na Ostravici, Moravě či Otavě.

Od roku 2010 se daří počty utonulých na řekách snižovat. Vodáci na kritických místech postupně instalují záchranné podkovy a další bezpečnostní zařízení, se kterými je i laik schopen pomoci topícímu se člověku, aniž ohrozí svůj život. Zatímco v roce 2010 zemřelo na jezech šestnáct lidí, v roce 2017 nezemřel pod jezem nikdo, loni celkem tři lidé.

Střízliví vodáci

Tolerance alkoholu u vodáků zatím nebude. Poslanci už sice možnost, že by si mohli dát před vyplutím pivo nebo víno do půl promile v krvi, schválili, nicméně senátoři k tomu přidali i cyklisty, a to i na silnicích třetích tříd. A právě to se řadě poslanců nelíbí. Jasno o tom, zda se tolerance povolí, tak nebude nejméně do poloviny července, kdy se Sněmovna sejde znovu.

Sjízdnost řek Vltava – splavná celá s výjimkou krátkého úseku na horním toku Lužnice – splavná jenom v horním úseku, od rybníka Rožmberk dál je na řece podstav vody

Berounka – splavná celá až do Prahy

Sázava – pro vodáky vhodný celý střední a dolní tok řeky

Ohře – na horním toku splavná bez problému, střední část je hraniční, od Nechranic je pro vodáky nevhodná a sjízdná je až od Loun

Morava – střední a dolní úsek jsou pro vodáky splavné Jizera – horní a střední část je nesplavná, v úseku od Malé Skály mohou vodáci plout bez komplikací