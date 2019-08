Za záchranu domácí zdravotní péče. Petici podepsaly desetitisíce lidí

Organizátoři chtějí i podpisovou akcí ovlivnit připravovanou úhradovou vyhlášku, v petici se píše o hrozbě kolapsu domácí zdravotní péče. Sběr podpisů skončí 30. září.

Zdravotní pojišťovny proplácejí Charitě podle koordinátorky jejích zdravotních služeb Ludmily Kučerové tři pětiny nákladů, zbytek musí doplácet.

„Což je dlouhodobě naprosto neudržitelné, protože každý pacient má právo na bezplatnou péči a na komplexní úhradu domácí zdravotní péče,“ řekla Kučerová. Připomněla, že sestry drží už rok stávkovou pohotovost.

„Máme signály, že nejen charitní zařízení jsou ve velice tíživé finanční situaci. Další agentury domácí péče krachují, zavírají se,“ dodala Kučerová. Charita volá podle tiskové zprávy po zrušení regulace, kdy zdravotní pojišťovny nemusí uhradit část ošetřovatelské péče, která již byla poskytnuta.

Charita usiluje podle Kučerové o to, aby na domácí zdravotní péči šly dvě pětiny z přebytků zdravotních pojišťoven, které dosahují podle ní asi 50 miliard korun. Měly by se podle Kučerové rozpustit tak, aby dalších 40 procent směřovalo do pobytových služeb a zbytek do ostatních segmentů zdravotnictví.

Na domácí zdravotní péči jde podle Charity asi jedno procento z celkových výdajů na zdravotnictví. V systému by mělo být letos celkem kolem 325 miliard korun.