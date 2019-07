Dřou se víc a berou méně než v nemocnicích. Sestry domácí péče se bouří

Dříve pracovala na jednotce intenzivní péče. Teď se už více než čtrnáct let věnuje sestřička Pavlína Šimková domácí péči. Provádí odběry, převazy, píchá injekce, podává infuze, s pacienty rehabilituje, součástí její práce je i péče o zemřelého. Práce to není snadná.

„Když otevřete dveře domácnosti, nikdy nevíte, jak tam pacienta najdete. A nemáte za sebou doktora, jak je tomu v nemocnici – tady musíte reagovat sama,“ popisuje svoji práci Pavlína Šimková, která ovšem nemá v domácnosti pacienta po ruce ani žádné nemocniční přístroje jako její kolegyně. Denně přitom sestra domácí péče zkontroluje a ošetří deset až patnáct lidí.

Plat však s nemocniční sestrou srovnatelný nemá. Zatímco měsíční odměna sestřičky domácí péče se pohybuje kolem 25 tisíc hrubého, v nemocnici by si vydělala skoro čtyřicet tisíc. A právě finance na platy se staly důvodem, proč letos zkrachovalo dohodovací řízení zástupců domácí péče s pojišťovnami. Ty nabízely zvýšení úhrad o dvanáct procent. To je víc než u ostatních segmentů.

Poskytovatelé domácí péče ovšem žádali zvýšení o čtyřicet procent. „Naším cílem a zároveň požadavkem bylo, abychom mohli nabídnout sestrám v domácí zdravotní péči alespoň 35 tisíc hrubého. Návrh, s kterým VZP přišla, nám neumožní navýšení mezd na požadovanou výši,“ vysvětluje prezidentka Asociace domácí péče ČR Ludmila Kondelíková.

Pojišťovny navrhly přidat na domácí péči příští rok 340 milionů korun. Zástupci paliativní a psychiatrické domácí péče s tím souhlasili, ale ostatní jej vetovali. „Podle mého názoru se jednalo o velmi dobrou nabídku, která by domácí péči velmi pomohla, proto jsme připraveni ji v nezměněné podobě přenést do úhradové vyhlášky pro příští rok,“ komentoval výsledek (ne)dohody ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

V čem se všichni shodnou je fakt, že domácí péče trpěla léta nedostatkem peněz. Zatímco mezi roky 2010 a 2011 bylo navýšení na tuto péči 171 milionů, v dalším roce 23 milionů a před třemi lety jenom dva miliony. Nárůst o 91 milionů v příštím roce oproti letošku je tak jeden z nejvyšších. Přesto chtějí zástupci domácí péče dosáhnout dorovnání platů svých sester s těmi nemocničními.

Do boje za lepší podmínky se proto po krachu předchozích jednání, dopisu premiérovi Andreji Babišovi či opentlení červenými mašlemi okolí budovy ministerstva zdravotnictví zapojila Charita ČR také peticí.

„Cílem je získat minimálně 10 tisíc podpisů v papírové podobě, abychom mohli mít slyšení v petičním výboru Sněmovny, a tak přinutili zejména VZP a ministerstvo zdravotnictví problém řešit,“ vysvětluje Ludmila Kučerová z Charity ČR. Do poloviny července se k internetové výzvě přidalo přes osm tisíc podpisů. Svůj podpis na papírovou petici podle odhadu Charity ČR připojila přibližně polovina.

Ví, že může zavolat kdykoli

Šestasedmdesátiletá Hana z Mladé Boleslavi bojuje s rakovinou už osm let. Těžká skolióza jí navíc brání v pohybu. „Bez pomoci druhých už se opravdu neobejdu a zdaleka nejsem soběstačná tak jako kdysi,“ přibližuje svoje potíže Hana.

Sestra domácí péče za ní dochází pět a půl roku. Protože jí lékaři kvůli onkologickému onemocnění odebrali močový měchýř, sestra jí dvakrát týdně chodí vyměňovat sáček. „Je lepší, když to dělá sestra vleže než vy proti zrcadlu. Protože se může stát, že si to nalepíte špatně,“ vysvětluje pacientka.

Práce sester domácí péče si proto Hana velmi váží. „Vím, že kdykoliv by se cokoliv stalo, můžu zavolat a ona přijede,“ dodala.

A právě třeba dojíždění za pacienty je jedním ze střípků činností, která přinášejí komplikace. Sestry totiž tráví spoustu času hledáním volného parkovacího místa, protože nesmějí používat režim „lékař ve službě“. Když navíc nenajdou místo poblíž bytu pacienta, nosí vybavení jednou desítky, jindy stovky metrů.



Ministerstvo už jim částečně vyhovělo. Minimálně v tom, že v rámci pracovní skupiny, která k domácí péče vznikla, připravuje návrh k výjimce ze zákazu stání pro pracovníky domácí péče. „Pro rok 2020 je také navyšován dopravní výkon přepravy pracovníka v návštěvní službě,“ říká mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.



V jednání je také aktualizace cen za spotřebovaný materiál tak, aby odpovídal skutečné spotřebě. Dále budou rozděleny některé výkony, třeba klyzma (klystýr), výplachy, cévkování, laváže (výplachy s léčebným cílem) a ošetření permanentních katetrů (cévka k podávání léků či výplachu) se rozdělí na dva.

V rámci pracovní skupiny na ministerstvu zdravotnictví se také jedná o zvyšování kompetencí sestrám v domácí péči. Navrhuje se, aby samy mohly určit léčebný postup v mnoha nových případech, třeba při ošetřování kožních lézí, zavádění periferních žilních katetrů pacientům starším 3 let, mohly by provádět orientační vyšetření zraku sluchu, vyšetření EKG, odběry krve, cévkování mužů či výplach střev.

Následně by pak mohly poslat pacienta k dalšímu odborníkovi, buď praktikovi, nebo ambulantnímu specialistovi. Mohly by také předepisovat některé vybrané zdravotnické prostředky jako hole, pomůcky do koupelny a WC či plenkové kalhotky při inkontinenci. Sestry chtějí také nový výkon telefonické konzultace, protože denně tak komunikují nejen s pacienty, ale i jejich rodinami, úřady, nemocnicemi či sociálními pracovníky.



Ministr zdravotnictví už se nechal slyšet, že nové kompetence sestrám uvolní ruce a zvýší jejich prestiž. To by sestry sice uvítaly, ale akutnějším problémem je pro ně nedostatek peněz. Změna kompetence je navíc běh na dlouhou trať.

„Sestry jsou kompetentní dostatečně. Pokud by se měly navýšit kompetence, a to by znamenalo větší zodpovědnost a více práce, musíme je řádně ohodnotit,“ říká k tomu Kondelíková. „Jediným řešením je navýšit úhrady natolik, abychom sestrám mohli nabídnout adekvátní ohodnocení. Agentura domácí zdravotní péče aktuálně vynakládá 75 procent až 80 procent příjmů od zdravotních pojišťoven na osobní náklady zaměstnanců,“ uzavírá.