Domácí péče si má v roce 2020 polepšit nejvíc. VZP zvýší výdaje o desetinu

11:42 , aktualizováno 11:42

V příštím roce plánuje VZP vydat za péči 204,4 miliardy korun. To je o necelou desetinu, přesněji 9,3 procenta více než letos. Nejvyššího nárůstu úhrad by se měla dočkat domácí péče. Vyplývá to z návrhu zdravotně pojistného plánu pro rok 2020, který v pondělí projednala Správní rada VZP.