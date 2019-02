Sestry domácí péče jezdí za nemocnými domů. Parkovat ale často nemají kde

Zdravotní sestry domácí péče v Ústí nad Labem kromě samotné péče o nemocné musí při své práci řešit i pokuty za parkování. Potýkají se s nimi několikrát do měsíce. „Pokud někde sestry parkují špatně, městští strážníci na ně už čekají u auta a pokutují je. Nebo jim dávají pokuty za stěrače,“ popsala ředitelka agentury ACME poskytující domácí péči Štěpánka Tomsová.

V nejhorším případě podle ní dochází i k odtažení auta. „Což je během služby velký problém. Protože potom musíte nahrazovat, aby se ta péče poskytla dál,“ dodala.



Auta přitom sestry domácí péče využívat musí – jelikož vozí spoustu zdravotnického materiálu, hromadnou dopravou by to nešlo.



„Samozřejmě máme auta označená křížem, že jsme domácí zdravotní péče, máme i cedulku „sestra ve službě“,“ popisuje Tomsová s tím, že cedule samozřejmě není nijak právně závazná a že záleží jen na toleranci policistů.



Problém s parkováním se Tomsová před dvěma lety rozhodla vyřešit najmutím řidiče. Ten sestry vozí a „krouží“ okolo, zatímco zdravotnice ošetřují pacienta. „Ale je to na náklady těch firem,“ posteskla si.

Placených míst je málo

Jednou z dopravních překážek, se kterými české sestry domácí péče bojují, jsou modré zóny. Na těch v mnoha městech nemohou zastavit ani za úplatu jako „host“. Musí se tak často uchýlit k placeným stáním.



„Placených míst je však málo a často se nenacházejí v bezprostřední blízkosti pacientova bytu, což je pro zdravotní sestru zásadní a to jednak z časových důvodů a také proto, že sestra převáží různé pomůcky například infuzní stojan, odsávačky, zdravotní materiál a tak dále,“ řekla prezidentka Asociace domácí péče ČR Ludmila Kondelíková.



Částku za parkované pak zdravotní pojišťovna agentuře domácí péče neuhradí jako součást výkonu u pacienta. „Parkování v placených zónách je tedy hrazeno z režijních nákladů dané agentury,“ uvedla Kondelíková. To potvrdila i mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Jana Sixtová. „Případná úhrada parkovného je součástí režie poskytovaných zdravotních výkonů,“ nastínila Sixtová.

Přeprava poskytovatelů domácí péče je podle Sixtové zpravidla hrazena platbou za 1 kilometr. Maximální vzdálenost, do které hradí zdravotní pojišťovna cestovní náklady zdravotnickým pracovníkům, je dohodnuta ve smlouvě.

Některé kraje a města zdravotníkům domácí péče poskytují výjimky, například slevy v platbě rezidenčního parkování. „Ale i to je to pouze na jejich zvážení, na jejich dobré vůli a komunikačně a administrativně nesmírně zdlouhavé a náročné,“ dodala Kondelíková.



Lékař ve službě

Problém se v současnosti snaží řešit ministerstvo zdravotnictví. „Konkrétně by se jednalo o dva novelizační body, které by zakotvily výjimku pro tyto pracovníky v tom smyslu, že by nemuseli v naléhavých případech při cestě za pacientem pracně hledat volná parkovací místa, ale bylo by jim umožněno v takových případech parkovat také na zákazu stání, jako to již nyní platí u lékařů, kteří konají návštěvní službu,“ uvedla mluvčí resortu Gabriela Štěpanyová.

Lékaři totiž mohou získat výjimku ze zákona o silničním provozu a označit své auto cedulí „lékař konající návštěvní službu“. Ta jim pak umožňuje například parkovat i na místech, která jsou jinak označena značkou „zákaz stání“.

Resort připomínkoval zákony upravující oblast dopravy, včetně zákona o provozu na pozemních komunikacích, který ministerstvo dopravy novelizovalo. Parkovací výjimka pro sestry domácí péče však do novely zakomponována nebyla. „Ale Ministerstvo dopravy se zavázalo zařadit tuto úpravu do své další chystané novely předmětného zákona,“ zakončila Štěpanyová.