No tak, dej pusinku babičce. Přece jí neřekneš, že ti nevoní, urazila by se... S pobídkou či příkazem, aby strpěly i nechtěné objímání, doteky či polibky, se setkala většina dětí. A často na podobné situace dodnes ani jako dospělí nezapomněli a vybavují si je s odporem. Podle odborníků podobné vynucování děti učí, že na jejich „ne“ nezáleží, že musejí strpět to, co jim není příjemné.