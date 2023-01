Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Objímání, polibky na tvář i selfíčka, na nichž se k sobě nakláníme co možná nejblíž. Žijeme v době přítulnosti. Tělesný kontakt snižuje stres, ovšem morousům, kteří nesnášejí, když se jich někdo dotýká, dobře není. Co je to za zvláštní dobu, že se pořád všichni musí objímat a líbat? Bylo to někdy jinak?