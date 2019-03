PŘEHLEDNĚ: Časová osa kauzy Čapí hnízdo

Rok 2006

Na území Kačerovy Lhoty, osady zaniklé v důsledku třicetileté války, bývalého dvora Semtín a lihovaru z roku 1875 začínají práce na rekonstrukci areálu, z nějž má vyrůst „zázemí pro nadstandardní ubytování, pořádání firemních akcí i trávení volného času“. Rekonstrukce potrvá čtyři roky, skončí v roce 2010.

Rok 2007

Prosinec: Společnost ZZN Agro Pelhřimov s.r.o., spadající pod holding Agrofert Andreje Babiše, rozhoduje o vydání tzv. anonymních akcií. Tímto krokem skrývá svou dosud průhlednou vlastnickou strukturu.

Rok 2008

Čapí hnízdo Velká farma na Benešovsku, nedaleko hlavního tahu z Prahy na České Budějovice. Jejím symbolem je jízdárna, řešená architektonicky v podobě obrovského čapího hnízda (je ovšem jen částí celého komplexu, jehož součástí je i malá zoo a konferenční prostory).

Leden a únor: Firma se přejmenovává na Farma Čapí hnízdo. Pořádá valné hromady v sídle Agrofertu, na nichž už žádná ze společností holdingu nefiguruje jako akcionář. Jako akcionáři jsou v zápisech vedení Václav Knotek a Gabriela Knapová, stojí v zápisu dostupném ve sbírce listin (viz zápisy z ledna 2008).

Václav Knotek má dle serveru HlídacíPes.org blízko k Agrofertu. Působil ve vedení dozorčí rady společnosti Afeed, která je součástí holdingu, byl členem dozorčí rady Agrofertu (2002-2003), je členem představenstva společnosti SynBiol a bývalým členem představenstva MAFRA a.s. (obě ovládá Agrofert).

Gabriela Knapová byla v letech 2007-2009 místopředsedkyní dozorčí rady Afeedu, který v té době zajišťoval servisní služby pro Agrofert.

Do orgánů Farmy Čapí hnízdo přicházejí v únoru 2008 noví lidé spojení s Agrofertem či Andrejem Babišem, mezi nimi:

Jana Nagyová (místopředsedkyně představenstva, později dozorčí rady; zastupuje Agrofert ve Svazu chemického průmyslu ČR)

Adriana Bobeková (předsedkyně dozorčí rady 2008-2010; dle médií Babišova dcera z prvního manželství)

Martin Herodes (místopředseda dozorčí rady, později představenstva; dle Týdne a dalších médií bratr Babišovy partnerky Moniky).

Firma také v tomto roce začíná žádat o evropské dotace.

Rok 2009

Prosinec: Farma Čapí hnízdo žádá 15. prosince o další část z celkem 54milionové dotace a žádost podkládá třemi fakturami od stavební společnosti, uvádí server Neovlivní.cz. Podle vyjádření, zveřejněného týmž serverem, farma očekává, že dotaci obdrží v horizontu dvou měsíců. Žádost je podaná dříve, než Čapí hnízdo proplácí jednu z výše uvedených faktur, což odporuje dotačním pravidlům.

O dva dny později, 17. prosince, posílá dotační úřad Farmě Čapí hnízdo čtrnáctimilionovou dotaci. Informuje o tom příjemce.

Rok 2010

Leden: Farma Čapí hnízdo hradí neuhrazenou fakturu. Činí tak zhruba tři dny poté, co dle svých slov zjistila, že před Vánocemi dostala na účet dotaci.

Rok 2011

Únor: První audit upozorňuje na to, že bylo proti pravidlům nejdříve požádat o dotaci a teprve poté proplatit fakturu. Zástupci Čapího hnízda tehdy uvedli, že pokud došlo k pochybení, bylo to pochybení „nanejvýš administrativního charakteru“, píše server Neovlivní.cz. Na veřejnost se to tehdy nedostalo.

Září: Dotační úřad na základě auditu navrhl udělení pokuty 3,8 milionu korun, celá částka včetně penále činila šest milionů. Farma Čapí hnízdo obratem žádá o odpuštění pokuty. V žádosti připouští, že se nacházela v tíživé finanční situaci, když podávala žádost o dotaci.

Rok 2012

Únor: Žádost o odpuštění pokuty je úspěšná. Výbor regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy farmě promíjí 99 % pokuty. Má zaplatit jen zbytek plus odpovídající penále. Šéfem úřadu je v tu dobu Tomáš Novotný, který je nyní náměstkem ministra průmyslu Jana Mládka (ČSSD).

Novotný později prohlásí, že princip odpuštění sankce na základě odvolání není výjimkou. Dodá také, že v roce 2011 nebylo známo, že za Čapím hnízdem stojí Agrofert. Novotný se podle ČTK stal šéfem úřadu až po podepsání smlouvy o dotaci na Čapí hnízdo.

V roce 2012 si Babiš na Čapí hnízdo pozval novináře magazínu Forbes (na fotogalerii se podívejte zde). Říkal, že je „pouze strategickým partnerem“ projektu.

Rok 2013

Případem Čapího hnízda se pro ministerstvo financí vedené Miroslavem Kalouskem mimořádně zabývá auditorská firma KPMG. Rovněž ona dochází podle Neovlivní.cz k závěru, že žádost o dotace nebyla v pořádku.

V říjnu Andrej Babiš říká Respektu, že „na stavbu farmy půjčil té společnosti 400 milionů, ale jméno majitele nezná“. Server HlídacíPes.org později s odvoláním na údaje z účetní závěrky uvádí, že Čapí hnízdo stojí na pozemcích vlastněných společností Imoba, kterou zase vlastní Babišův SynBiol.

Rok 2014

Červen: Pětiletá lhůta, po kterou se kontroluje dodržení podmínek udělení dotace, je minulostí. Farma Čapí hnízdo se stává součástí výše zmíněné Imoby, jejímž jediným akcionářem je SynBiol. V jejím představenstvu (dříve v dozorčí radě) sedí už rovněž zmíněný Václav Knotek.

Rok 2015

Říjen: Premiéra snímku Víta Klusáka „Matrix AB“. Zatímco před dvěma lety Babiš tvrdil, že s Čapím hnízdem nemá nic společného, ve filmu hovoří jinak: „Myslím, že je to nejlepší projekt, co jsem kdy vymyslel. Napadlo mě to, když jsem s dětmi čekal ve frontě v pražské zoo na krmení koz. Byla tam obrovská fronta a já nesnáším čekání. Tak jsem si řekl, že udělám podobný projekt... Nevede sem dálnice, takže se teď kolegy z vlády snažím přesvědčit především o investici do infrastruktury.“

Babiš po premiéře označil snímek za obrovský podraz (více zde).

Prosinec: Na základě anonymního podání z listopadu začíná případ Čapího hnízda řešit česká policie. Zabývá se tím, zda nešlo o dotační podvod, tedy skrytí pravého vlastníka (jako přiznaná součást Agrofertu by Farma Čapí hnízdo nárok na dotaci neměla). Babiše kvůli Čapímu hnízdu interpeluje poslanec ČSSD Antonín Seďa.



Rok 2016

Leden: Babiš odpovídá na Seďovu interpelaci. Píše: „Jakékoli udělení dotace ve prospěch Čapího hnízda bylo v souladu se všemi právními předpisy a již bylo zájmem kontrolních orgánů, přičemž výsledky těchto orgánů byly negativní, to je, nebyla shledána pochybení.“

Březen: Dění kolem Čapího hnízda eskaluje poté, co 2. března server Neovlivní.cz uvede, že Čapí hnízdo je předmětem zájmu Evropského úřadu proti podvodům (OLAF).

4. března Andrej Babiš uvádí, že dá 50 milionů - tedy ekvivalent sporné dotace - na dobročinné účely prostřednictvím Nadace Agrofert, jejíž správní radu tvoří on, Monika Babišová a Václav Knotek.

března se objevuje (skrze server Neovlivní.cz) informace o auditu z roku 2011, který říká, že chyby v projektu - navzdory Babišovu vyjádření z 5. března - byly. Server zmiňuje právě žádost o dotaci podanou před zaplacením faktury. Babiš následně serveru Novinky.cz říká: „O žádné pokutě nevím, nikdy jsem o ní neslyšel a vůbec se mě to netýká. (...) Není to moje. Je to nějaké firmy, která patří do holdingu“. V roce 2015 Monika Babišová pro časopis OK! Magazine řekla, že v areálu využívají luxusní vilu. 11. března Babiš uvádí, že se v rozhovoru pro Novinky špatně vyjádřil. „Samozřejmě, že jedna z mých firem vlastní Čapí hnízdo od roku 2014. Reagoval jsem na tvrzení, že jsem přiznal vlastnictví Čapího hnízda až v roce 2014, což není pravda, protože já osobně jsem nikdy nebyl akcionářem ani vlastníkem Čapího hnízda,“ uvedl Babiš (obsáhlé vyjádření k tomu dal na sociální síť Facebook).

Rok 2017

Březen: Policisté, kteří se zabývají kauzou Čapí hnízdo, požádali o šestiměsíční prodloužení lhůty na prověřování.

Květen: Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) uvedl, že očekává uzavření svého vyšetřování okolo dotací pro farmu Čapí hnízdo do konce roku.

Červen: Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová připustila, že délka dosavadního řízení možného dotačního podvodu je „jen hraničně akceptovatelná“. Nicméně dohled jejího úřadu neodhalil žádné významné pochybení v prošetřování. Řízení podle ní zdržuje „procesní neochota k součinnosti ze stran některých privátních subjektů“.

Srpen: Policie požádala o vydání šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a prvního místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. „Je to poslední zoufalý pokus zkorumpovaného systému mě zlikvidovat a dlouhodobě plánovanou akcí mě kriminalizovat a zabránit mi kandidovat v říjnových volbách,“ reagoval Babiš.

Září: Poslanci odhlasovali vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání v kauze možného dotačního podvodu s farmou Čapí hnízdo. Pro vydání Babiše hlasovalo 123 ze 134 přítomných poslanců, pro zbavení imunity Faltýnka 120 ze 133 zákonodárců (psali jsme zde).

Říjen: Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek převzali usnesení o zahájení trestního stíhání. „Proti tomuto rozhodnutí jsem ihned podal opravný prostředek, stížnost, a předal celou věc svému obhájci,“ řekl Babiš (více zde).

24. října vyšly výsledky voleb do Poslaneckém sněmovny ve Sbírce zákonů. Současně s tím bylo přerušeno trestní stíhání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. O jejich vydání bude muset znovu rozhodnout Sněmovna v novém složení.

Listopad: Policie 21. listopadu zaslala do Sněmovny novou žádost o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Nový mandátový a imunitní výbor přerušil jednání o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. Případ chce projednávat až v novém roce. Chce se totiž seznámit s spisem.

Prosinec: OLAF uzavřel své vyšetřování okolo dotací pro Čapí hnízdo a výsledky poslal do Česka. Evropská komise 22. prosince oznámila, že české úřady farmu vyjmuly z projektů spolufinancovaných z evropských fondů.

Rok 2018

Leden: Poslanecká sněmovna znovu odsouhlasila vydání premiéra Andreje Babiše a šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Pro zbavení imunity hlasovalo 111 ze 180 přítomných poslanců. Hlasování předcházely vášnivé debaty, Babiš na plénu řekl, že žijeme v zemi, kde si lze objednat trestní stíhání a dostat někoho do vězení.

Koncem ledna ministerstvo financí souhlasilo s vyjmutím Čapího hnízda z programů EU, jak to navrhovala Evropská komise. Podle ministerstva je vyjmutí nejlepší řešení, jinak by Česku hrozilo krácení přidělených evropských peněz.

Únor: Obvinění v kauze Čapí hnízdo stáhli stížnosti na podjatost dozorujícícho státního zástupce Jaroslava Šarocha. Námitku podjatosti proti Šarochovi podala většina obviněných v případu. Žalobce sám ji sice zamítl, ale proti jeho rozhodnutí dala část obviněných stížnost, kterou mělo řešit nadřízené pražské vrchní státní zastupitelství.

Květen: Úřad ROP Střední Čechy vyzval firmu Imoba, aby dotaci do 30 dnů dobrovolně vrátila. Později Imobě lhůtu prodloužil do 29. června.

Červen: Imoba vrátila padesátimilionovou dotaci, většina peněz skončí ve státním rozpočtu, část dostane kraj.

Listopad: Web Seznam Zprávy zveřejnil reportáž, ve které mu Andrej Babiš mladší řekl, že jej spolupracovníci jeho otce drželi na Krymu, aby nemohl vypovídat v kauze Čapí hnízdo. Premiér to odmítl a řekl, že jeho syn je psychicky nemocný, trpí schizofrenií. Reportáž byla rozbuškou krize, která vyvrcholila loni 23. listopadu hlasováním o důvěře vládě, jež ovšem Babišův kabinet ustál.

Rok 2019

Březen: Policie ukončila vyšetřování kauzy. Obvinění si mohou spis prostudovat a případně navrhnout doplnění. V případě, že by návrhy na doplnění nikdo nepodal, případ by směřoval s konečným návrhem ke státnímu zástupci. Ten by pak podle Cimbaly rozhodoval o tom, zda podá ve věci žalobu, či zda věc vyřeší jiným způsobem.