Policie ukončila vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, ve které čelí stíhání premiér

„Mohu potvrdit informaci, že vyšetřování kauzy Čapí hnízdo bylo ukončeno. Policejní orgán vyrozuměl obviněné a jejich obhájce o možnosti prostudovat spis a učinit návrhy na doplnění vyšetřování,“ uvedl Cimbala.

„Zatím o tom nic nevím,“ reagoval krátce po vydání zprávy premiér Andrej Babiš.



Mluvčí státního zastupitelství bez dalších podrobností doplnil, že „část věci týkající se jednoho z obviněných byla vyloučena k vlastnímu řízení“. Mělo by se jednat o syna Andreje Babiše.



V případě, že by návrhy na doplnění nikdo nepodal, případ by směřoval s konečným návrhem ke státnímu zástupci. Ten by pak podle Cimbaly rozhodoval o tom, zda podá ve věci žaloby, či zda věc vyřeší jiným způsobem.

Mluvčí totiž uvedl, že v této části se jedná o složitější úkony, které by zabraly policistům více času. „Zbytek už byl připravený, proto bylo rozhodnuto v této věci k vlastnímu řízení,“ uvedl.

Policie řeší údajný podvod s padesátimilionovou dotací EU na stavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo déle než tři roky. Babiš, který čelí obvinění od října 2017, dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného.

Farma Čapí hnízdo patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Agrofertu, poté změnila formu vlastnictví. Díky změně získala padesátimilionovou evropskou dotaci pro malé a střední podniky. Po několika letech se farma opět vrátila do skupiny Agrofert.

Babiš vlastnil Agrofert do předloňského února, následně jej vložil do svěřenských fondů. V roce 2016 řekl ve Sněmovně, že Čapí hnízdo vlastnily v době získání evropské dotace jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky.

V kauze byl původně stíhán i první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek. Státní zástupce však následně vyhověl jeho stížnosti a obvinění zrušil.

PŘEHLEDNĚ: O co jde v kauze Čapí hnízdo Rekonstrukce bývalého dvora Semtín odstartovala v roce 2006, trvala celkem čtyři roky.

Usedlost původně patřila společnosti ZZN Agro Pelhřimov, spadající pod holding Agrofert Andreje Babiše, v jehož představenstvu seděl i Jaroslav Faltýnek.

Andreje Babiše, v jehož představenstvu seděl i Jaroslav Faltýnek. V roce 2007 ZZN Agro Pelhřimov rozhoduje o vydání tzv. anonymních akcií. Tímto krokem skrývá svou dosud průhlednou vlastnickou strukturu. Babiš později uvedl, že majiteli byly jeho děti, jeho partnerka a její bratr. Teprve poté si firma změní název na Farma Čapí hnízdo.

Tímto krokem skrývá svou dosud průhlednou vlastnickou strukturu. Babiš později uvedl, že majiteli byly jeho děti, jeho partnerka a její bratr. Teprve poté si firma V únoru 2008 farma poprvé žádá o dotace, celkem dostane 54 milionů.

V roce 2014 končí pětiletá lhůta, po kterou se kontroluje dodržení podmínek udělení dotace. Farma Čapí hnízdo se stává součástí společnosti Imoba, jejímž jediným akcionářem je SynBiol, patřící do holdingu Agrofert .

. Podrobnou časovou osu kauzy najdete zde.