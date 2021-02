Manželku jsem vyhnal do Dubaje, protože nám vyhrožovali, řekl premiér

„Policie mi 8. ledna řekla, že je člověk, který chce zastřelit moji rodinu a mě. Měli jsme kvůli tomu hlídaný barák. Moje žena odjela do Dubaje. Ten člověk byl zatčen ve Španělsku,“ uvedl Babiš.

Policie potvrdila, že v souvislosti s výhrůžkou předsedovi vlády provádí stíhání konkrétního člověka. „Kriminalisté ve věci podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí do vazby. Muž je v současné chvíli stíhán vazebně,“ uvedla mluvčí policejního prezidia Kateřina Rendlová.



Snímky premiérovi manželky a dcery z Dubaje se objevily na sociálních sítích na konci ledna, kdy ministerstvo zahraničí před cestami za rekreací občany odrazovalo. Premiér v neděli řekl, že se v té době ke snímkům nevyjádřil, protože o tom jeho žena nevěděla.



„Nechci to komentovat, protože moje žena o tom nevěděla. Teď se to dozvěděla. Já jsem ji vyhnal pryč,“ vysvětlil Babiš v neděli v rozhovoru. „Ale to bylo dovoleno, aby šla. A když nám křičeli před barákem, rodina byla doma,“ uzavřel premiér.

Na začátku ledna se před jeho domem v Průhonicích sešly desítky lidí, kteří tam přišli protestovat proti vládním opatřením i proti němu samotnému. K domu demonstranti donesli rakev, svíčky a koblihy.

Jaroslav Kmenta @JaroslavKmenta Premiér neodpovídá, tak se musím zeptat takhle veřejně: Můžete se vyjádřit k současnému pobytu vaší ženy? Je to dovolená? Děkuji. @AndrejBabis https://t.co/copG99R8zq oblíbit odpovědět

Podobné akce se v následujících týdnech uskutečnily i před domy dalších členů vlády. V polovině ledna se u domu ministra zdravotnictví Jan Blatného sešly desítky lidí. Demonstranti před vchod přivezli za koněm zapřažené rakve a parte. Před dvěma týdny pak 200 demonstrantů protestovalo před bytem ministra školství Roberta Plagy za otevření škol. Lidé se dostali dokonce dovnitř budovy, Plagův byt však nenašli.



Naposledy uspořádala podobný protest iniciativa Chcípl PES. Minulou sobotu se před domem ministra vnitra Jana Hamáčka v Mratíně u Prahy sešly desítky lidí. Před vjezd vyložily symbolický mrazák na mrtvoly.