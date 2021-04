Policie navrhla obžalovat muže, který vydíral Babiše. Hrozí mu 8 let vězení

Vyhrožoval smrtí premiérovi i jeho rodině. Po vydání ze Španělska ho soud poslal do vazby, a nyní ho policie navrhla obžalovat. Ve středu to sdělil šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jan Lelek. Předpokládá, že dozorový státní zástupce o návrhu rozhodne do konce tohoto týdne. Obviněnému hrozí podle dřívějších informací dva až osm let vězení.