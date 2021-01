Před domem Blatného se sešli demonstranti, koně přivezli rakev a parte

Opatření decimují ekonomiku, a i přesto počet nakažených koronavirem stále roste, řekl novinářům organizátor akce Tomáš Franzki.

Lidé ministra Blatného označili za zločince, jehož opatření šikanuje obyvatelstvo. „Pan Blatný dříve léčil děti, dnes naše děti denně trpí a s nimi jejich rodiče. Nemůžou do školy, nemůžou se mezi sebou stýkat,“ prohlásil jeden z řečníků Jiří Černohorský.

Než se demonstranti dostali před dům ministra, potkali několik místních obyvatel s opačným názorem. Ti v ruce drželi transparent s nápisem Zdraví je víc než peníze.

„Když mi někdo chce pomoct, abych neumřel, tak mu v tom nemám bránit. Jestli to dělá líp nebo hůř, to je otázka, ale otevřít vše, kde se shromažďují lidi, je velmi nebezpečné. Já chci jít taky do hospody, ale dokud čísla nakažených neklesnou, tak to prostě není možné. Znám pana Blatného jako slušného člověka, neznamená to sice, že je i dobrý ministr, ale rozhodně bych nešel k němu před dům,“ řekl ČTK místní obyvatel Pavel Chrápavý.

Na průvod dohlížela dopravní policie a na shromáždění před domem policisté z antikonfliktního týmu. „Účastníky a provozovatele upozorňovali na pochybení. Pokud nějaké bylo, tak jsme jej zdokumentovali a oznámíme to správnímu orgánu. Počet účastníků nepřesáhl ohlášených 100 lidí, průběh hodnotím jako poklidný,“ sdělil policejní mluvčí David Chaloupka.

Většina demonstrantů neměla nasazené roušky a rozestupy nedodržovala. Podle Chaloupky je za to zodpovědný pořadatel. Franzki se ale postihu nebojí, na dotaz ČTK řekl, že vše konzultoval se svým advokátem.