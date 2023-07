Žába jako ozdoba polévky ramen. Podnik proslavila po celém světě

Znáte bajku o žábě, která se sama uvařila v hrnci? Teplota vody kolem ní narůstala postupně a pořád si říkala, že to ještě není tak zlé, že ještě pořád není nejhůř? Touto metaforu o postupně narůstající míře stresu až k nezvladatelnosti žila naplno i majitelka podniku, která v hlavním městě Tchaj-wanu provozovala tradiční regionální yunlinské bistro.

Podle jejích slov nebyla práce zase „až tak zlá“. Jen tvrdá a přespříliš repetitivní. Každý den pořád ten samý nekonečný koloběh masa, vajec, bambusových výhonků. Bez nich by se totiž žádná restaurace, podávající hostům výživnou polévka s nudlemi, tolik populární ramen, neobejde.

Byť je tato původně japonská a nyní v celé Asii hojně rozšířená polévka podávána v bezpočtu lokálních variací, majitelce tchajpejského bistra přišla zažitá a každý den do omrzení opakovaná receptura fádní. A tak ji vylepšila o jednu vizuálně dost výraznou surovinu.

Do misky přidala žábu. Přesněji vařeného skokana krabožravého, kterému se tu přezdívá raja.

Ve výčtu žabích specialit nemůže chybět ani Kodoh Oh, tradiční pochoutka z Indonésie.

Jak je žábě v hrnci? Chutně

Tento obojživelník je hojně rozšířeným a nechráněným druhem. A ke zvláštnostem jeho biologie patří i to, že umí přežít v poloslané, brakické vodě. Vedlejším produktem této jistě podnětné živočišné adaptace je, že jeho maso chutná mírně slaně. Proto jsou také jeho stehýnka mnohde považována za delikatesu. A coby již přírodně dochucená žabí konzerva si našel cestu i do kuchyně Yuan Ramen.

I když se žabí stehýnka v Jün-linu běžně pojídají, na tchajpejském menu je nudlová polévka se žábou horkou novinkou. Podávat ji tu začali teprve letos v červnu. Majitelka podniku přitom nikterak neskrývá, že jí nešlo jen o pozvednutí gastronomie, ale také o boj proti únavnému pracovnímu stereotypu. A o chytlavý marketing, protože v místní velkoměstské konkurenci je těžké prorazit.

Zadařilo se. Fotka s žábou v misce nudlové polévky totiž vyrazila na sociální sítě a připoutala k její provozovně pozornost celého světa. Do života jí vnesla žádaný rozruch. V reakcích a komentářích se pochopitelně mísí rozjitřené emoce ochránců zvířat s nadšeným pomlaskáváním těch, které tato „nová příchuť“ už na pohled zaujala.

K virálnímu ohlasu pochopitelně přispělo i to, že žába si v polévce hoví celá. Nestažená z kůže, neloupaná a nevykostěná. Zkrátka věrná své podobě zaživa. Tak je to však podle kuchařky nejlepší, protože se z celého obojživelníka prý uvolní do vývaru jeho osobité chuti nejvíc.

Skokan se v polévce ramen musí vyskytovat vcelku, aby v sobě uchoval náležitou žabí chuť. Každý den to samé. Majitelka kuchyně Yunlin Ramen se vzbouřila proti stereotypu.

Specialita na vyžádání

Žabí polévka v Yuan Ramen je zatím k dostání jen dva večery v týdnu, v úterý a středu. Majitelka zatím rozvažuje, zda specialitu zavede jako plnohodnotnou součást jídelníčku. Nebo zda ji ponechá jako zvláštní chuťovku na před-objednávky.

Jídlo přitom prezentuje jako „poctu všem tvrdě pracujícím“. Trochu jako ono metaforické varování všem, co se každý den po práci cítí jako ta žába pomalu zaživa vařená v hrnci.

Je si vědoma toho, že s cenou blížící se dvěma stovkám korun za jednu porci nepatří pokrm k nejlevnějším. Ale požadavek na čerstvost suroviny prý vyšší cenu ospravedlňuje. Skokani do její polévky pocházejí z mimoměstských oblastí, ti žijící na pobřeží metropole by mohli být kvůli vyššímu stupni znečištění hygienicky závadní. Pokud pochoutku netoužíte ochutnat, ale jen zařadit do svého alba snímků z dovolené, můžete si ji v Yuan Ramen vyfotit za polovinu konzumní ceny.